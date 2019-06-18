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18.06.19 10:36

В Дни памяти и скорби в Москве пройдут акции на Крымской набережной и в Александровском саду

© РИА Новости. Евгений Одиноков
18 июня. Interfax-Russia.ru - В рамках Дня памяти и скорби с 21 по 22 июня в столице пройдут две знаковые акции: на Крымской набережной в парке "Музеон" состоится "Линия памяти", в Александровском саду - "Вахта памяти. Вечный огонь", сообщает сайт столичной мэрии во вторник.

Так, в "Музеоне" с 19:00 21 июня начнутся концерты и спектакли, посвященные первым дням Великой Отечественной войны. С 22:00 21 июня до 23:30 22 июня на Крымской набережной зажгут 1418 свечей - в память о каждом дне войны.

"Принять участие в акции сможет каждый. Волонтеры помогут найти свечу, символизирующую конкретный день войны, и зажечь ее", - говорится в сообщении.

Кроме того, в 22:30 пятницы на сцене начнется музыкально-поэтический марафон "Живая память", с 00:00 до 01:30 состоится кинопоказ.

В Александровском саду в ночь на 22 июня с 03:00 до 05:30 в акции "Вахта памяти. Вечный огонь" примут участие представители молодежных объединений, общественных организаций и патриотических клубов, ветераны войны и все желающие, которые возложат цветы к Могиле Неизвестного Солдата. В 04:00 там прозвучит голос Юрия Левитана, который объявит о начале войны. Затем память погибших почтят минутой молчания.

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