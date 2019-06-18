Проект порта Тамань может быть реализован по модели частной концессионной инициативы - глава Росморречфлота

18.06.19 10:41

© РИА Новости. Виталий Тимкив

18 июня. Interfax-Russia.ru - Проект строительства сухогрузного района морского порта Тамань может быть реализован по схеме частной концессионной инициативы, сообщил журналистам замминистра транспорта - глава Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот) Юрий Цветков.

"По первой модели 75%(в проекте порта Тамань - ИФ) должны были получить ГТЛК (ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" - ИФ), сейчас от этой схемы отходим. Скорее всего, это будет частная концессионная инициатива", - сказал Цветков.

В новой схеме "РМП-Тамань" (структура "Росморпорта") выступит концессионером проекта, а Росморречфлот концедентом, уточнил Цветков.

В случае, если будет утверждена модель частной концессионной инициативы, якорные инвесторы "должны выступить сами с инициативой", сказал глава Росморречфлота. При этом, по его словам, "РЖД" заинтересованы в проекте. "Войдут или не войдут (в проект - ИФ) - это будет отдельное решение", - добавил он.

Росморречфлот, ФГУП "Росморпорт" (подведомственное Росморречфлоту) и "РМП-Тамань" к 28 июня должны подготовить актуализированную финансовую и организационную модель проекта строительства порта Тамань, сообщил ранее в понедельник "Коммерсантъ".

К тому же сроку должны быть представлены предложения по пулу стратегических инвесторов, проект уточненного плана-графика и предложения о дальнейшей реализации проекта, отмечает издание, ссылаясь на протокол совещания у главы Минтранса Евгения Дитриха.

По данным газеты, в протоколе по итогам совещания от 10 июня зафиксирована позиция ФАС о том, что участие ГТЛК "не соответствует сути концессии", а также позиция самой компании, у которой "отсутствует возможность привлечения финансовых ресурсов для участия в проекте". При этом участники согласованно выступили за реализацию проекта на условиях концессии с вовлечением инвесторов-грузовладельцев в качестве стратегических инвесторов. Из протокола следует, что одним из таких инвесторов готово выступить ОАО "РЖД".

Минэкономразвития также обратило внимание, что "необходимо сбалансированное развитие портовых мощностей на Таманском полуострове". ФАС при этом указала, что строительство порта должно учитывать развитие терминалов группы ОТЭКО Мишеля Литвака (расположены в том же районе), в связи с чем "возникает необходимость обеспечения недискриминационного доступа к транспортной инфраструктуре". В протоколе также зафиксирована позиция ОАО "РЖД", согласно которой провозная способность железных дорог в направлении портов Азово-Черноморского бассейна обеспечивает как текущую деятельность существующих терминалов, так и прогнозируемые объемы перевозки ОТЭКО и порта Тамань, отмечает издание.

Как сообщалось ранее, вице-премьер РФ Максим Акимов поручил ведомствам до 15 июня завершить обсуждение модели концессии сухогрузного района порта Тамань. По данным "Коммерсанта", Минтранс предлагал назначить "РМП-Тамань" концессионером без конкурса с обязательствами привлечь частное финансирование.

В марте материалы проекта строительства сухогрузного района порта Тамань после корректировки первоначальной модели были переданы в Аналитический центр правительства РФ для прохождения дополнительной экспертизы. "По Тамани работа ведется, есть потенциальные инвесторы, среди них есть и стратегические инвесторы. Менялся состав потенциальных участников, есть заинтересованность, есть новые участники, другие виды грузов, есть в связи с этим корректировка проекта", - говорил ранее Юрий Цветков, отмечая, что реализация проекта планируется полностью за счет внебюджетных средств, в режиме концессии.

В начале марта Минтранс направил вице-премьеру Акимову актуализированную организационно-правовую и финансовую модель проекта развития сухогрузного района порта Тамань, сообщал "Коммерсантъ". По данным издания, в рамках новой модели изменяются масштаб и этапность проекта. На первом этапе в 2024 году должны быть введены в строй семь терминалов с общим грузооборотом 66,94 млн тонн. Речь идет об угольных терминалах "Кузбассразрезугля" на 20 млн тонн и СУЭК на 12 млн тонн, терминале металлогрузов УК "Металлоинвест" (9 млн тонн), зерновом терминале ЭФКО на 20 млн тонн, терминале сортового угля "СДС-Угля" (5 млн тонн), бункеровочной базе "РН-Бункер" (входит в "Роснефть" (0,9 млн тонн) и небольшом терминале спецназначения "Ростеха".

На втором этапе (2027-2030 годы) мощности должны быть увеличены еще на 37 млн тонн: предполагается строительство контейнерного терминала на 1,8 млн тонн и терминала минудобрений на 12 млн тонн. Однако решение о реализации второго этапа "будет приниматься в 2025-2030 годах с учетом рыночной конъюнктуры, внешних факторов и подтверждений намерений операторов терминалов", отмечало издание.

Затраты в рамках первого этапа должны составить 171,1 млрд рублей, в том числе 54,9 млрд рублей - инвестиции в объекты концессии, 25,8 млрд рублей - имущество концессионера. Частные инвесторы вложат в терминалы 90,4 млрд рублей. Ранее затраты оценивались в 232 млрд рублей. Чистая приведенная стоимость проекта на первом этапе составит 12,7 млрд рублей, внутренняя норма доходности - 22,24%, срок окупаемости - 11,2 года (дисконтированный - 15 лет), ставка дисконтирования - 15,7%. При этом предполагалось, что концессионер несет полную ответственность не только за сроки и стоимость объектов концессии, но и за грузооборот порта, который также является одним из основных условий инвестсоглашений с операторами терминалов.