Газпром подтверждает оценку экспорта 2019г в 194-204 млрд куб. м

18.06.19 11:01

© РИА Новости. Виталий Белоусов

18 июня. Interfax-Russia.ru - "Газпром" подтверждает оценку экспорта в дальнее зарубежье в 2019 году в диапазоне 194-204 млрд куб. м, говорится в презентации компании к пресс-конференции по экспортной деятельности.

"Общий объем поставок за 2018 год достиг 201,9 млрд куб. м. Рост составил 7,5 млрд куб. м, или +3,9%. В 2019 году общий объем поставок ожидается в диапазоне 194-204 млрд куб. м", - говорится в презентации.

Однако рекордный показатель 2018 года был достигнут за счет продажи в последние дни декабря 4 млрд кубометров газа в хранилищах собственному трейдеру Gazprom Marketing And Trading. За первые пять месяцев 2019 года экспорт уже снизился на 5,5 млрд кубометров. Наследие теплой зимы на европейском рынке и демонстративный отказ Турции от российского газа не создают лишних оснований для оптимизма: очищенная от влияния сделки с трейдером сумма поставок за последние 12 месяцев (второе полугодие 2018 года и первое полугодие 2019) не превышает 192 млрд кубометров.

Поначалу после выхода экспорта за пределы планки в 200 млрд кубометров руководство экспортного направления настаивало на возможности сохранить экспорт на достигнутом рекордном уровне.

В мае этого года генеральный директор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова впервые допустила снижение, но "в среднесрочной перспективе". Позднее замначальника департамента "Газпром экспорта" Михаил Мальгин конкретизировал, что этот прогноз относится к 2019 году.

"Газпром" также замечает, что "по данным независимых отраслевых экспертов... в среднесрочной перспективе Россия будет выступать в роли балансирующего поставщика на фоне сокращения добычи на Гронингенском месторождении и менее гибких возможностей поставок из Норвегии".