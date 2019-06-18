Пиотровский пообещал, что музей Рублева в Андрониковом монастыре сохранят

18.06.19 11:03

© РИА Новости. Илья Питалев

18 июня. Interfax-Russia.ru - Планы по развитию Музея Андрея Рублева и Спасо-Андроникова монастыря разработаны совместно с патриархией, заявил гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

"Есть план развития Музея Рублева, который создан вместе с патриархией, и совместный план развития монастыря, который предусматривает строительство больших хранилищ, музейных пространств, передачи части зданий для того, чтобы там существовал монастырь", - сказал Пиотровский в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

По его словам, сейчас есть варианты для решения этого вопроса, нужно развивать существующий план, "по нему что-то передаётся, что-то нет, но все равно это будет музей иконописи, он там всегда останется, но что-то будет за его пределами, там есть нормальные решения, без нагнетания, просто здесь мы решили, что должна ещё поработать согласительная комиссия".

Пиотровский отметил, что для истории русской культуры и Русской церкви Музей Рублева исторически важен не менее, чем сам Спасо-Андроников монастырь, так как "на самом деле память о религиозном духе сохранялась не бабушками, ходящими в церковь, а вот теми интеллигентами, которые создали этот музей и эту коллекцию".

Ранее в понедельник ученый секретарь музея Наталья Комашко сообщила агентству, что Музей древнерусского искусства им. Рублева могут выселить из монастыря и что переговоры с РПЦ не приводят к положительному результату для музея. В свою очередь директор музея Михаил Миндлин заявил, что пока предложений от Церкви не поступало. "Единственное - нам было сказано, что наше предложение не устраивает, потому что для того, чтобы возродить монастырь, здесь нужно значительно больше места. Но если его (передано) будет значительно больше, то тогда где будет располагаться музей?" - задал он вопрос.

Комментируя эти высказывания, глава Экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин заявил, что у нее и у музейного сообщества есть общая установка - "найти взаимоприемлемое решение, а не пытаться перетянуть на себя канат".

"У нас есть общее понимание ценности музея, и патриарх неоднократно обозначал эту позицию Церкви - что Музей Рублева должен существовать. Мы также понимаем, что в исторической перспективе может быть возрожден монастырь, но с учетом того, что это не обычная монашеская обитель, а место памяти Андрея Рублева, поэтому использование церковных построек и храмов, в том числе совместное, изначально закладывается в наше будущее сотрудничество", - подчеркнул священник.

Напомнив, что сейчас в распоряжении музея 1300 кв. метров, он сказал, что полноценно существовать на этой площади музей не может. Однако выделенное ему правительством России помещение площадью более 4 тыс. кв. метров, по мнению отца Леонида, позволит создать экспозиционные и административные площади, "а выставка древнерусских икон как раз, возможно, лучше бы смотрелась в храмах, чем в музейных холодных и не приспособленных для икон помещениях".

По оценке представителя Церкви, по этому вопросу как раз и идет работа согласительной комиссии, "абсолютно доброжелательная и взвешенная". "Мы никуда не торопимся, - отметил священник. - Мы просто хотим, чтобы и то, и другое существовало полноценно - и музей, и церковная структура".

Но все это, по его словам, дело будущего, поэтому "сейчас никакого выселения музея даже в мыслях никто не имеет, это не является никаким указанием священноначалия - просто частные домыслы людей, которые не вполне владеют ситуацией".