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18.06.19 11:08
Россияне уверены, что мужчины в семье могут вести домашнее хозяйство, а женщины зарабатывать деньги
При этом, как отмечают социологи, на практике семьи с нетрадиционным распределением ролей отца и матери встречаются редко. "Только у 10% опрошенных в окружении есть семьи, в которых отец занимается домашним хозяйством и воспитанием детей, а мать зарабатывает деньги. Большинство же россиян, как правило, не знакомы с такими семьями (65%)", - сообщили в ВЦИОМ.
По данным опроса, неоднозначны мнения россиян относительно роли отца как основного добытчика: около половины опрошенных (48%) согласны с ней, 47% респондентов, напротив, не считают эту роль для мужчины важнее роли воспитателя собственных детей.
Согласно результатам исследования, 62% россиян придерживаются мнения, что СМИ не способствуют развитию ответственного отношения молодежи к отцовству.
Инициативный всероссийский опрос был проведен 14 июня среди 1600 в возрасте от 18 лет.
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