Суд вынес приговор четырем подросткам, убившим бездомную во Владимирской области

18.06.19 11:11

© РИА Новости. Андрей Стенин

18 июня. Interfax-Russia.ru - Кольчугинский городской суд (Владимирская область) вынес обвинительный приговор четырем подросткам, которые избили до смерти бездомную женщину, приговорив их к лишению свободы на срок от 6 до 6,5 лет , сообщает региональное СУ СКР.

Суд установил, что в апреле 2018 года компания молодых людей похитили в магазине спиртное, выпили и пошли к теплотрассе. Там они избили 41-летнюю женщину, после чего старший из соучастников совершил в отношении потерпевшей насильственные действия сексуального характера.

Бездомная скончалась на месте преступления.

Подростки действовали беспричинно, как они сами пояснили, им просто хотелось избить и унизить кого-то из лиц без определенного места жительства.

Суд признал их виновными по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершая группой лиц по предварительному сговору).

Кроме того, 19-летний парень (на момент совершения преступления которому было 17 лет) также признан виновным в совершении иных насильственных действий сексуального характера в отношении потерпевшей по ч. 1 ст. 132 УК РФ. Ему назначено наказание в виде 6,5 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Его 16-летний брат осужден к 6 годам лишения свободы с помещением в воспитательную колонию. Еще двое подростков 15 и 17 лет приговорены к лишению свободы сроком на 6 и 6,5 лет соответственно с помещением в воспитательную колонию.