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18.06.19 11:19

КС РФ предостерег органы власти от злоупотребления законом о митингах

© РИА Новости. Алексей Даничев
18 июня. Interfax-Russia.ru - Конституционный суд РФ предостерёг публичные органы власти от злоупотребления законом "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях".

Дело рассматривалось по жалобе общественного активиста Валерия Тетерина, который, планируя проведение митинга 9 сентября 2018 года с предполагаемым количеством 350 участников и демонстрации 7 октября 2018 года с предполагаемым количеством 100 участников, заблаговременно обратился в администрацию Иркутска. Уведомление ему вернули без рассмотрения, как не соответствующие требованиям законодательства о публичных мероприятиях. В частности, организатору митинга указали на то, что им не определены формы и методы обеспечения общественного порядка.

По мнению заявителя, оспариваемые положения содержат неопределенность, что позволяет органам власти произвольно определять, соответствует ли уведомление о проведении публичного мероприятия требованиям, предъявляемым к указанию форм и методов обеспечения общественного порядка и организации медицинской помощи.

Дело было рассмотрено 28 мая. Во вторник, 18 июня, КС РФ огласил постановление по делу.

Как сообщила пресс-служба суда, КС подчеркнул, что меры, предпринимаемые органами публичной власти для обеспечения права на свободу мирных собраний, "не должны приводить к чрезмерному государственному контролю в отношении их организаторов и необоснованному ограничению свободного проведения этих собраний".

Суд отметил, что организатор мероприятия оказывается вовлечён в поддержание общественного порядка в пределах своих возможностей, но основную ответственность за правопорядок и безопасность должны принимать на себя органы власти или их уполномоченные представители и представители органов внутренних дел.

"Следовательно, при рассмотрении органом власти уведомления о проведении публичного мероприятия должны быть исключены любые попытки возложения на организатора заявленного публичного мероприятия подобных обязанностей", - отметил КС, подчеркнув, что схожий подход к соотношению ответственности организатора публичного мероприятия и уполномоченных субъектов власти за сохранение мирного характера его проведения применяет и Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Суд добавил, что орган власти должен рассмотреть уведомление организатора мероприятия, даже если считает указанные им формы и методы обеспечения порядка недостаточными. В таком случае власти должны направить организатору мотивированные предложения об изменении (дополнении, уточнении) таких форм и методов. В случае принятия организатором этих предложений, органы власти не должны препятствовать проведению мероприятия. Если же согласие не достигнуто, организатор вправе обратиться в суд, который "должен объективно и всесторонне исследовать обоснованность претензий по существу, а также оправданность предложений об изменении указанных организатором форм и методов".

Суды должны рассматривать такие споры в максимально короткий срок, до даты проведения мероприятия, так как без этого судебная защита во многом теряла бы смысл, подчеркнул КС в своем постановлении.

"Иное понимание расходилось бы с правовой позицией КС РФ, по смыслу которой, в отсутствие оснований для отказа в проведении мероприятия, органы власти должны предпринять все усилия для того, чтобы оно состоялось в избранном месте и в запланированное время, а не пытаться под любым предлогом изыскать причины для невозможности его проведения, а также вступало бы в противоречие с Конституцией РФ", - говорится в сообщении пресс-службы суда.

Дело заявителя подлежит пересмотру.

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