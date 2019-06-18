Ветхое жилье могут включить в программу капремонта - газета

18.06.19 11:31

© РИА Новости. Александр Кряжев

18 июня. Interfax-Russia.ru - Минстрой России готовит законопроект об изменении механизмов переселения граждан из аварийного жилья, сообщает во вторник газета "Известия".

Как отмечается, новый пакет поправок предусматривает закрепление в законе понятия "ветхое жилье", которое будет включено в программу капремонта, поскольку не создает угрозу жизни и здоровью жильцов.

"По сути, ветхое жилье - это значительно изношенное жилье, но по своим эксплуатационным параметрам еще не ставшее аварийным. Разница между аварийным и ветхим жильем существенная. Первое создает угрозу жизни и здоровью граждан и требует обязательного отселения, второе таких угроз не создает, поэтому при соответствующем ремонте и последующем регулярном мониторинге технического состояния может эксплуатироваться", - сообщили изданию в Минстрое.

Газета отмечает, что ремонт ветхого жилья планируется осуществлять за счет фонда капремонта.

Новыми поправками также предусмотрен ряд мер господдержки для инвесторов и жителей расселяемых аварийных домов, которые хотят улучшить свои условия. Кроме того, законопроект позволит направлять средства на возмещение процентов по ипотечным кредитам для жителей.

В настоящее время инициатива рассматривается в правительстве РФ. Представитель вице-премьера Виталия Мутко сообщила изданию, что до конца июня планируется внести законопроект в Госдуму.

Ранее глава Минстроя России Владимир Якушев сообщал, что ведомство намерено провести градацию аварийного и ветхого жилья в стране в течение 2019 года.

"Однозначно, необходимо делать градацию между аварийным и ветхим жильем, на данный момент статистика такой учет ведет, но к методике есть вопросы. Мы встречались с руководителем Росстата, будем эти методики уточнить. В течение 2019 года планируем навести порядок. Если в рамках изменения в закон мы разведем эти две категории, то мы должны четко понимать, сколько аварийного фонда и сколько ветхого", - сказал Якушев.

Он добавил, что законодательные изменения по определению ветхого жилья в России должны быть приняты до 20 июля.

В мае прошлого года президент РФ Владимир Путин поручил подготовить законопроект о постоянно действующем механизме расселения аварийного жилья, который должен заработать с 1 января 2019 года.

Позднее стало известно, что с 2019 года переселение россиян будет осуществляться в рамках приоритетного национального проекта "Жилье и городская среда". В ближайшие шесть лет предстоит расселить дома общей площадью около 10 млн кв.м.