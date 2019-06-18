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СКР организовал проверку в связи с информацией о нехватке льготных лекарств в Ярославской области

© РИА Новости. Александр Кряжев
18 июня. Interfax-Russia.ru - ВПо поручению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина проводится проверка на предмет халатности при обеспечении льготными лекарствами жителей Ярославской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

"В эфире федеральных телеканалов вышли сюжеты о проблемах с обеспечением льготными лекарствами и в этой связи были озвучены данные Росздравнадзора и прокуратуры о результатах проведенной ведомствами проверки. При этом значительные нарушения выявлены в том числе в деятельности департамента здравоохранения Ярославской области", - сказал собеседник агентства.

Из сообщений СМИ следовало, что женщина, нуждающаяся в жизненно важном препарате покупает его самостоятельно. Пенсионерка получает недостаточное количество ингаляторов от астмы, а замена препарата на аналог привела к побочным эффектам. Журналисты сообщили и о матери ребенка, которая добивается получения необходимого препарата, но чиновники выдают его аналог. Прозвучала и информация о том, что другой ребенок скончался по причине нехватки медикаментов.

Процессуальная проверка проводится по ст. 293 УК РФ (халатность).

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