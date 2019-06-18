Полторы сотни соцобъектов адаптируют для инвалидов в Тульской области к 2021г

18.06.19 11:43

Фото с сайта правительства Тульской области

18 июня. Interfax-Russia.ru - Более 140 социальных учреждений Тульской области будут адаптированы для маломобильных групп населения в рамках региональной программы "Доступная среда", сообщила пресс-служба облправительства со ссылкой на министра труда и соцзащиты региона Андрея Филиппова.

"Для оценки уровня доступности объектов социальной инфраструктуры на начальном этапе проведена паспортизация и классификация 649 объектов. В реестр включен 141 приоритетный объект - это учреждения образования, здравоохранения, культуры, спорта и социального обслуживания", - сказал Филиппов на совещании в правительстве региона.

По словам министра, к началу 2019 года были адаптированы 105 приоритетных объектов, находящихся в госсобственности. В этом году будет адаптировано еще 19. Целевые показатели программы ежегодно выполняются. Проектно-сметная документация проходит согласование с общественными организациями инвалидов.

"Особое внимание в рамках муниципальных программ ежегодно уделяется вопросу приспособления общеобразовательных и дошкольных учреждений, а также учреждений дополнительного образования. Немаловажным фактором является доступность объектов негосударственного сектора: предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания", - подчеркнул Филиппов.

На территории региона находится более 12 тыс. таких предприятий. В настоящее время доступно отдельным категориям инвалидов только порядка 3 тыс. объектов (25%).

Лидерами являются крупные торговые центры, сетевые организации. Наиболее сложная ситуация с доступностью мелких торговых точек, расположенных, как правило, на первых этажах многоквартирных домов, выведенных из жилого фонда.

Все работы по созданию безбарьерной среды на социальных объектах планируется завершить к 2021 году.

Губернатор Тульской области Алексе Дюмин отметил, что уже сейчас совместно с общественными организациями инвалидов необходимо приступить к формированию нового реестра объектов, которые предстоит оборудовать.

"Остается большое число муниципальных объектов, которые должны быть адаптированы по муниципальным программам. Для этого необходима разработка конкретных мероприятий, подкрепленных финансированием. Речь идет о людях, попавших в трудную жизненную ситуацию, у которых есть проблемы с перемещением. Нужно делать так, чтобы инфраструктурой могли воспользоваться и мама с коляской, и люди с ограниченными возможностями", - подчеркнул Дюмин.

В настоящее время в муниципальной собственности находится порядка 1,8 тыс. объектов социальной инфраструктуры: учреждения образования, культуры, спорта.

Всего в Тульской области проживает более 152 тыс. человек, имеющих инвалидность, из них 46,5 тыс. - люди трудоспособного возраста.