В пензенской Чемодановке после массовой драки арестованы 15 цыган

18.06.19 11:46

© РИА Новости. Евгений Биятов

18 июня. Interfax-Russia.ru - Первомайский районный суд Пензы во вторник арестовал 15 жителей села Чемодановка Пензенской области, подозреваемых в участии в массовой драке, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Сергей Маслов.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и на два месяца заключил 15 цыган под стражу", - сказал собеседник агентства.

Позднее во вторник суд рассмотрит ходатайства следствия об аресте еще 13 жителей Чемодановки, тоже цыган.

13 июня между жителями села Чемодановка произошла массовая драка. В результате пострадали пять человек, двое из которых были госпитализированы. Один из потерпевших - мужчина 1985 года рождения, поступивший в клинику с черепно-мозговой травмой, скончался 14 июня. Второй остается в больнице, у него отмечается положительная динамика.

По информации местных СМИ, конфликт в селе разгорелся между местными жителями и проживающими там цыганами. Массовая драка вспыхнула после того, как один из цыган якобы пытался изнасиловать местную девушку. Возмущенные жители села провели митинг и перекрыли федеральную трассу, после чего в Бессоновском районе был введен план "Вулкан" по предотвращению массовых беспорядков.

В связи с конфликтом в Чемодановке Главное следственное управление СКР расследует уголовное дело по статьям "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений", "Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений" и "Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору".

Были задержаны 28 участников конфликта, однако их личности и национальная принадлежность не уточняются.

Президент РФ Владимир Путин в курсе ситуации с массовой дракой в селе Чемодановка. "Безусловно, нам известно о том, что там происходит, это также весьма резонансная ситуация. Еще, собственно, президент был в Таджикистане, и ему это докладывалось, когда это все случилось", - сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в понедельник журналистам.

По данным на 1 июня, в Чемодановке проживало 7 521 человек, при этом по национальному составу: 4 тыс. 441 русских, 650 цыган и представители иных этнических групп - мордва (1 тыс. 965 человек), чуваши (60 человек), татары (50 человек) и другие.

Как стало известно 17 июня, все цыганские семьи, около 650 человек, после массовой драки покинули Чемодановку, а также соседнее село Лопатки, оставив там в общей сложности 90 пустых домов.