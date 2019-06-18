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Суд 25 июня рассмотрит апелляцию китайского инвестора, которому запретили строить завод по розливу воды на Байкале

© РИА Новости. Владимир Смирнов
18 июня. Interfax-Russia.ru - Иркутский областной суд принял к рассмотрению апелляционную жалобу ООО "АкваСиб" (инвестор завода по розливу воды на Байкале) на решение районного суда, который в конце марта аннулировал положительное заключение государственной экологической экспертизы на строительство предприятия по розливу воды на берегу озера.

"Заседание по делу назначено на 25 июня", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Ранее сообщалось, что ООО "АкваСиб" в начале мая подало апелляционную жалобу в облсуд через Кировский райсуд Иркутска, который подтвердил ее обоснованность.

Сообщалось также, что в марте Кировский районный суд Иркутска по иску природоохранной прокуратуры признал незаконным положительное заключение государственной экологической экспертизы на строительство на берегу Байкала завода по розливу воды ООО "АкваСиб".

По мнению надзорного ведомства, при подготовке документов - в частности, оценки воздействия на окружающую среду - эксперты не учли, что рядом с будущим заводом обитают 40 видов уникальных представителей флоры и фауны. Претензии прокуратуры, помимо этого, были связаны с близким размещением завода к кромке воды, а также с правильностью проведения общественных слушаний по проекту.

Административными ответчиками по делу выступали управление Росприроднадзора по Иркутской области, которое в июле 2016 года издало приказ об утверждении положительного заключения госэкспертизы на строительство завода, а также администрация Култукского городского поселения, выдавшая разрешение на строительство.

Инвестор завода, ООО "АкваСиб", фигурировал в деле как заинтересованное лицо.

Ранее инвестор сообщал, что первая очередь завода по розливу воды в Култуке будет введена в строй в конце 2019 года, в следующие два года он выйдет на проектную мощность. К 2022 году объем производства должен составить 154,8 тыс. кубометров воды в год. Общий объем инвестиций в строительство завода составит 1,5 млрд рублей.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", основным собственником ООО "АкваСиб" является Дацинская водная компания с ограниченной ответственностью "Озеро Байкал", зарегистрированная в провинции Хэйлунцзян (Китай). ООО "АкваСиб" зарегистрировано в Иркутске в августе 2012 года.

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