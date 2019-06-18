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18.06.19 11:57
СКР начал проверку в связи с инцидентом с самолетом в аэропорту Якутска
"По предварительным данным, 18 июня в аэропорту Якутска при движении для последующего разворота для взлета самолет Ан-24, выполнявший рейс "Якутск-Зырянка", выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы", - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.
На борту воздушного судна находились 7 пассажиров, 3 члена экипажа, пострадавших нет, воздушное судно не повреждено, отметили в пресс-службе.
По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
Как сообщалось, самолет Ан-24 авиакомпании "Якутия" из-за неисправности рулевого управления выкатился за пределы ВПП.
Авиакомпания "Якутия" базируется в аэропорту Якутска, контролируется республиканскими властями. Парк состоит из 20 лайнеров: трех Bombardier Q-300, одного Bombardier Q-400, четырех SSJ-100, одного Boeing 737-700, пяти Boeing 737-800, шести Ан-24.
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