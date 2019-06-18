СК организовало проверку по заявлению обманутых дольщиков в Хабаровске на прямую линию с Путиным

18.06.19 12:00

© РИА Новости. Алексей Куденко

18 июня. Interfax-Russia.ru - Следователи в Хабаровске начали проверку по факту обращения дольщиков ЖК "Кленовый" на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным - люди просят разобраться в их жилищном вопросе, сообщается на сайте СУ СКР по региону.

"В Хабаровском крае организована проверка по обращению дольщиков, направленному на прямую линию с президентом РФ", - говорится в сообщении.

Текст обращения появился в открытом доступе в сети интернет. В нем дольщики "Кленового", большинство из которых бюджетники, жалуются, что уже шесть лет не могут получить свое законное жилье. Многие купили квартиры в ипотеку.

"Мы являемся жителями квартала "Кленовый", в 2013 году мы вступили в участие в долевое строительство. Сейчас на дворе 2019 год, и до сих пор мы не можем получить наши квартиры. Мы являлись обманутыми дольщиками, но Стройнадзор ввел в эксплуатацию наш дом, и поэтому нас тут же немедленно вычеркнули из реестра обманутых дольщиков - якобы мы получили наши квартиры", - говорится в тексте обращения.

Тем не менее, по их словам, несмотря на исключение из реестра, никто из них свои квартиры до сих пор не получил.

"Можно у вас попросить содействия нашим семьям, чтобы мы получили все-таки наши квартиры. Многие из нас являются бюджетниками, ипотеку тоже никто у нас не отменял. И, что самое страшное, в нашем доме квартиру должна была получить ветеран Великой Отечественной войны, бабушка, она умерла. То есть она не дождалась своей квартиры. Но мы надеемся, что мы получим. Может быть, с вашей помощью", - обращаются они к президенту.