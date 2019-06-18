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18.06.19 12:05

Истощенный белый медведь забрел на улицы Норильска

© РИА Новости. Вера Костамо
18 июня. Interfax-Russia.ru - Жители Норильска заметили белого медведя, который свободно гуляет по городским улицам и дворам, сообщается в местных соцсетях.

Очевидцы выкладывают в сеть фотографии и видео редкого для этих мест зверя.

В краевом Госохотнадзоре агентству "Интерфакс-Сибирь" сообщили, что медведь на улицах северного города в настоящее время находится под наблюдением сотрудников МЧС, Росгвардии и полиции.

"Скорее всего, животное прошло большой путь от побережья Карского моря на юг Таймыра и дошло до Норильска", - отметили в ведомстве.

"Он (медведь - ИФ) не агрессивный, предварительно - сильно истощен. За последние 40 лет - это первый случай появления белого медведя в этих местах. Если его оставить в этой среде, он погибнет. Завтра зоологи и ветеринары прибудут на место и выяснят его состояние, что является причиной его истощения, имеются ли заболевания. После этого будет принято решение о его транспортировке в Красноярск, в зоопарк "Роев ручей", - рассказал агентству начальник отдела охраны и использования объектов животного мира Александр Коробкин.

Он также отметил, что данный вид хищника занесен в Красную книгу, поэтому решение о его дальнейшей судьбе должны принять в ближайшее время в Москве специалисты Росприроднадзора.

"Окрестности Норильска, тундра - это не его естественная среда, там нет кормовой базы, оставлять медведя там нельзя, отправить в таком состоянии обратно на побережье - тоже обречь животное на гибель, поэтому рассматриваем вариант передержки его в зоопарке, где специалисты окажут ему необходимый уход. Наша главная задача сейчас - сохранить объект животного мира. Это не значит, что он навсегда останется в зоопарке, после лечения будем стараться вернуть его в среду обитания", - сказал Коробкин.

Белый медведь - крупнейший хищник в Арктике, обитает на побережье и островах Северного ледовитого океана, большую часть жизни проводит в море среди дрейфующих льдов. В мире насчитывается до 31 тыс. особей белого медведя, он занесен в Международную красную книгу и Красную книгу России.

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