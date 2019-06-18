Житель среднеазиатской республики арестован за пропаганду терроризма в Саратовской области

18.06.19 12:09

© РИА Новости. Виталий Белоусов

18 июня. Interfax-Russia.ru - УФСБ по Саратовской области добилось заключения под стражу гражданина одной из среднеазиатских республик, обвиняемого в пропаганде терроризма, сообщает пресс-служба управления во вторник.

По версии следствия, в Саратовской области мужчина отбывал наказание за преступления по ч. 1 ст. 30 п. "г" ч. 4 ст.228.1 (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств) и по ч. 1 ст. 134 УК РФ (Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста).

"При других осужденных он признавал правильными и нуждающимися в поддержке и подражании идеологию и практику международных террористических организаций (МТО) "Аль-Каида" и "Тахрир аш-Шам", признанных экстремистскими и запрещенными на территории РФ",- говорится вы сообщении.

Отмечается, что после освобождения в марте 2019 года, находясь на лечении в Энгельсской больнице N1, мужчина публично пропагандировал международные террористические организации.

Ему предъявлено обвинение в публичных призывах к террористической деятельности, публичном оправдании и пропаганде терроризма (ч. 1 ст. 205.2 УК РФ).