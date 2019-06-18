|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
18.06.19 12:12
Власти одобрили реконструкцию газопровода в Москве
"Планируется, что модернизация позволит улучшить качество газоснабжения действующих потребителей и присоединить к газовым сетям новые объекты", - отметили в ведомстве.
Газопроводы расположены в центре столицы от улицы Пресненский вал, д.8, корп. 1 до Столярный пер., д. 14, на севере Москвы - от улицы Новопесчаная до Чалаевского пер. и от ул. Алабяна до ул. Песчаная, на юго-востоке - проезд завода "Серп и Молот", на юге - от Канатчиковского пр. до ул. Карьер и на западе столицы - на улице 6-я Лазенки.
Также одобрена реконструкция газораспределительного пункта "Свалочный" площадью около 3,5 тыс. кв.м.
Реконструкцию газопроводов проведет АО "Мосгаз". Проекты планировки территорий будут вынесены на публичные слушания.
|
Interfax-Russia.ru – Журналиста Ивана Голунова задержали в Москве. Его обвиняют в покушении на сбыт наркотиков, но в деле много нестыковок.
.
Interfax-Russia.ru – Совет Федерации досрочно лишил полномочий обвиняемого в уголовных преступлениях сенатора Рауфа Арашукова из-за непредставления в срок декларации за 2018 год.
.
Interfax-Russia.ru – Эксперты восстановили картину аварии Superjet-100 "Аэрофлота", сгоревшего в "Шереметьево". Виной трагедии называют ошибки экипажа.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket