Российские военные передислоцировали и развернули на новых позициях ЗРС С-400 "Триумф" в Крыму

18.06.19 12:24

© РИА Новости. Сергей Мальгавко

18 июня. Interfax-Russia.ru - Дивизионы зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 "Триумф" в ходе учений по противовоздушной обороне в Крыму отработают уничтожение крылатых ракет, сообщает во вторник пресс-служба Черноморского флота (ЧФ).

"В рамках начавшегося командно-штабного учения с объединением ВВС и ПВО Южного военного округа боевые расчеты ЗРС С-400 "Триумф", дислоцированные в Крыму, проводят учение по противовоздушной обороне", - сказали в пресс-службе.

Там пояснили, что в ходе выполнения задач по охране воздушного пространства Крымского полуострова, боевые расчёты "Триумфов" свернули пусковые и радиолокационные установки и выдвинулись на новые позиции.

"После оперативного развертывания пусковых установок на новых позициях, водители-операторы осуществили топопривязку и ориентирование комплексов на местности. В кратчайшее время зенитный ракетный комплекс заступил на боевое дежурство и начал обнаружение целей", - сказали в пресс-службе.

В ходе марша колонну техники от воздушного нападения условного противника прикрывали боевые расчёты зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь".

"На следующих этапах учения военнослужащие отработают задачи по обнаружению, сопровождению и уничтожению крылатых ракет условного противника", - отметили в пресс-службе ЧФ.

Командно-штабное учение проводится в период с 17 по 21 июня. Помимо зенитных ракетных комплексов к учению привлечены смешанные авиационные дивизии объединения ВВС и ПВО Южного военного округа, дислоцированные в Ростовской и Волгоградской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Крыму. Всего в учении задействовано порядка 10 аэродромов ЮВО и более 100 самолетов и вертолетов.