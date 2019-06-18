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18.06.19 12:27

Россия планирует выйти на доходы в $20 млрд от экспорта услуг туризма

© РИА Новости. Кирилл Каллиников
18 июня. Interfax-Russia.ru - Всемирная туристская организация (UNWTO) и правительство Российской Федерации подписали во вторник в Баку соглашение о проведении 9-13 сентября 2019 года в Санкт-Петербурге 23-ей сессии Генеральной ассамблеи организации.

Документ подписали Генсек UNWTO Зураб Пололикашвили и руководитель Федерального агентства по туризму (ФАТ) Зарина Догузова в рамках проходящей в Баку 110-й сессии Исполнительного комитета ЮНВТО.

"Мы рассчитываем, что к 2025 года Россия войдет в топ-12 туристических направлений по рейтингу UNWTO", - сказала Догузова на мероприятии.

По ее словам, Россия уделяет особое внимание развитию туризма. "Мы начали смотреть на туризм как на стратегическую отрасль экономики. Для этого мы намерены перезапустить работу отрасли с учетом новых мировых тенденций, в том числе роста интереса туристов к индивидуальному и аутентичному опыту путешествий, цифровизации и платформизации туристских продуктов и услуг", - отметила глава ФАТ.

"Целевым ориентиром для нас является достижение показателя совокупного вклада туризма в ВВП на уровне 4,8% к 2025 году, а также рост экспорта туристических услуг до $20,1 млрд к 2025 году", - подчеркнула Догузова.

Она также коснулась вопроса облегчения визового режима для иностранных граждан.

"Президент и премьер-министр России неоднократно заявляли о готовности страны к либерализации визового режима. И вот, буквально на днях, Владимир Путин подписал поручение о введении с 1 января 2021 года режима электронной визы на территории всей страны сроком до 16 дней", - сказала руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

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