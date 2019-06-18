Москалькова предложила убрать пищевой мак из перечня наркотиков

18.06.19 12:35

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

18 июня. Interfax-Russia.ru - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает необходимым убрать из перечня наркотических и психотропных средств пищевой мак.

"Сегодня важно пересмотреть перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, с тем, чтобы туда не попадали такие, например, продукты, как пищевой мак", - сообщила "Интерфаксу" Москалькова во вторник.

Она отметила, что сегодня за продажу пищевого мака пострадало большое количество людей, которые "не являются общественно опасными".

"Это продавцы, это руководители фирм, которые продавали пищевой мак, разрешенный к продаже, но экспертиза показывает, что там есть соломка. Продавец продает каждому понемногу, а в целом за день получается большой объем продажи этого пищевого мака. В целом выходят большие объемы. И привлекали, и привлекают этих людей к уголовной ответственности, и они получают очень высокие сроки наказания", - рассказала Москалькова.

Она подчеркнула, что "самый главный критерий уголовной политики, нахождения компромисса в обществе - это общественное опасность".

"Мы считаем этих людей общественно опасными? Я не считаю. В данном случае закон начинает работать формально, потому что он не отшлифован", - пояснила омбудсмен.

По ее словам, в настоящее время процесс по внесению изменений в 228-ю статью Уголовного кодекса (незаконное приобретение, хранение, изготовление наркотических и психотропных средств) не завершился.

"Смысл в том, чтобы найти тот компромисс, чтобы наркодельцы, сбытчики наркотиков не уходили от ответственности, а люди невиновные не страдали", - сказала Москалькова.

Она уточнила, что и она сама, и аппарат уполномоченного, участвовали в разработке поправок в ст. 228 УК.

"Цель нашего проекта - либерализация и создание не только в уголовном кодексе, но и уголовно-процессуальном кодексе гарантий частоты собирания доказательств по этой статье. Именно она (228-я статья) вызывает сегодня больше всего вопросов", - объяснила Москалькова.

В настоящее время, по данным экспертов в российских тюрьмах и колониях находится более 550 тыс. человек, причем около 140 тысяч (26%) из них отбывают наказание по статьям, связанным с наркотиками.

11 июня на фоне скандала с "делом Ивана Голунова" руководитель рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств депутат Николай Брыкин сообщил, что в Госдуме подготовлен законопроект о смягчении уголовного наказания за хранение наркотиков без целей сбыта.

В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил 13 июня, что в Думе проведут анализ правоприменительной практики по 228 статье (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ). "И сделаем это, не откладывая в долгий ящик", - подчеркнул он.

Он также напомнил, что действующее законодательство регулирует возможность ответственности за фальсификацию доказательств и оперативно-разыскной деятельности (ст. 303 УК РФ). Вопрос правоприменения статьи также нуждается в анализе, считает Володин.