Путин в ходе прямой линии при необходимости будет связываться с министрами и губернаторами

18.06.19 12:39

© РИА Новости. Валерий Мельников

18 июня. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин в ходе "прямой линии" в четверг, как и в прошлом году, будет выходить на связь с главами регионов и членами правительства, если возникнет такая необходимость, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Будет возможность при необходимости выходить на связь по тем или иным вопросам и с руководителями регионов, и с министрами, членами правительства. Такая связь предусмотрена", - сказал Песков, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Это нововведение появилось на "прямой линии" в 2018 г. Тогда губернаторский корпус и правительство практически в полном составе находились на рабочих местах в ожидании звонка главы государства. Люди задавали вопросы Путину, а он - министрам и главам регионов.

Как отметил Песков, в целом "прямая линия" пройдет "в устоявшемся формате". "В целом, это будет классический формат. Акцент, естественно, будет на содержание, на то, чтобы ответить на максимальное количество реальных вопросов реальных людей - и тех, которые поступили с момента объявления сбора вопросов, и которые будут поступать во время прямого эфира", - добавил пресс-секретарь президента.

Он сообщил, что Путин намерен посвятить подготовке "прямой линии" полностью вторник и среду. "Он и сам готовится: изучает набор справочных материалов, которые традиционно присылают к этому мероприятию министерства и ведомства, при необходимости связывается с министрами, с руководителями различных органов власти, проводит совещания с администрацией, смотрит массив вопросов", - рассказал Песков.

"Прямая линия" с президентом начнется в четверг в полдень в Гостином дворе.