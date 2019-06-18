Шойгу поручил обновить теорию ведения войн

18.06.19 12:45

© РИА Новости. Алексей Даничев

18 июня. Interfax-Russia.ru - Выработка новой теории ведения войн должна стать основной задачей в ближайшее время, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Сегодня основной задачей становится выработка теории ведения военных действий на среднесрочную перспективу", - сказал Шойгу во вторник, открывая научно-практическую конференцию с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

По словам министра, важно понимать, что современные войны требуют новых подходов.

"Конфликты нового поколения - это совокупность классических и асимметричных способов ведения вооружённой борьбы, где боевые действия скоротечны, а на исправление ошибок просто нет времени", - подчеркнул Шойгу.

Говоря о перевооружении российской армии Шойгу отметил, что оснащённость ВС РФ новым оружием с 2013 года возросла в 3,8 раза.

"В настоящее время в Вооружённые силы поступает военная техника, в которой воплощены самые передовые достижения технические мысли. С 2013 года оснащённость российской армии современным вооружением возросла в 3,8 раза и к началу текущего года составила 64 процента", - сказал Шойгу во вторник.

Он добавил, что российская армия скоро получит совершенно новое оружие, боевые свойства которого основаны на технологиях лазерной энергии и гиперзвука.

"В ближайшей перспективе армия и флот получат совершенно новое, не имеющее аналогов оружие, основанное на технологиях гиперзвука и лазерной энергии. Первые его образцы уже поставлены на опытно-боевое дежурство", - сказал министр во вторник, открывая научно-практическую конференцию с руководящим составом Вооружённых сил РФ.