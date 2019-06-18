Житель Омска проплыл на лодке по недостроенным тоннелям метро

18.06.19 12:55

© РИА Новости. Илья Питалев

Омск. 18 июня. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений Омской области обратилось в полицию с заявлением о незаконном проникновении на объекты метро.

Накануне Житель Омска проплыл на лодке по тоннелям, несмотря на то что объект круглосуточно охраняется.

"В Омском метро можно передвигаться на лодке, что мы собственно и сделали", - написал он в одной из соцсетей.

Ведомство, курирующее объект, подало заявление в полицию.

"По итогам расследования будут приняты соответствующие меры в отношении как организаторов "экскурсии", так и охраны объекта", - говорится в сообщении министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области.

При этом отмечается, что уровень грунтовых вод в тоннелях метрополитена не превышает нормативных показателей и находится на постоянном контроле специалистов ведомства.

Министерство подчеркнуло, что к консервации первого пускового участка первой линии Омского метрополитена от станции "Красный путь" (библиотека им. А.С. Пушкина) до станции "Автовокзал" (Соборная) подрядчик приступит на этой неделе и завершит их к середине декабря. Консервация левобережного участка будет начата не ранее 2020 года.

Как сообщалось, правобережный участок первой линии (станция "Библиотека им. А.С. Пушкина"), а также пусковой участок (станции "Заречная и "Кристалл") будут законсервированы "сухим" способом. Левобережный участок от станции "Рабочая" до станции "Маршала Жукова" в целях снижения расходов законсервируют "мокрым" способом, заполнив цементно-песчаным раствором. Попасть в тоннель после консервации будет невозможно.