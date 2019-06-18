|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
18.06.19 13:59
Госдума приняла закон о приостановлении действия ДРСМД
Согласно документу, президенту предоставляется право принять решение о возобновлении действия Договора.
Закон содержит всего три статьи. Первая статья предписывает приостановить действие Договора, вторая говорит о том, что вопросы возобновления действия Договора принимает президент; третья - что закон после принятия вступает в силу со дня его официального опубликования.
"Решение приостановить действие Договора поддержали все политические фракции Госдумы", - сказал парламентским журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Он напомнил, что "закон даёт главе государства право в любой момент принять решение о возобновлении действия ДРСМД в полном объеме, если ситуация изменится, и США вернутся к исполнению своих обязательств".
"Мы принимаем это решение, исходя из необходимости защиты наших национальных интересов. Соединенные Штаты Америки приняли решение о приостановлении действия Договора в одностороннем порядке, поставив под угрозу всю систему глобальной безопасности", - сказал Володин.
В пояснительной записке к документу отмечается, что МИД РФ 4 февраля текущего года уведомил США официальной нотой о том, что до их возвращения к неукоснительному соблюдению Договора или до прекращения его действия Россия приостанавливает выполнение Договора в ответ на существенные нарушения Вашингтоном своих обязательств.
Аналогичные ноты были направлены Белоруссии, Казахстану и Украине, которые после распада СССР также формально являются сторонами Договора.
Ранее во вторник заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, назначенный представителем президента при рассмотрении вопроса о приостановлении ДРСМД, заявил журналистам, что Россия воздержится от развертывания первой наземных ракет средней и меньшей дальности, но "порох держит сухим" и будет в готовности, если США пойдут на дальнейшее обострение обстановки.
"2 февраля президент России заявил, что, руководствуясь ответственным подходом к обеспечению международного мира и безопасности, мы запускаем научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию систем средней дальности, чтобы при необходимости парировать потенциал США, который находится в продвинутой стадии в плане создания (запрещенных российско-американским Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) систем - ИФ). Но при этом мы будем воздерживаться от шагов по развертыванию таких наших средств, где бы то ни было, до тех пор, пока это не сделают США", - сказал Рябков при рассмотрении на заседании Госдумы РФ внесенного президентом РФ законопроекта о приостановке действия ДРСМД.
"Я думаю, это высшее проявление доброй воли и ответственности с нашей стороны. Но порох мы держим сухим, и мы будем в готовности, если США пойдут на дальнейшую дестабилизацию и на дальнейшее обострение обстановки", - подчеркнул замминистра.
Президент РФ своим указом от 4 марта 2019 года приостановил выполнение Договора, о чем 5 марта были уведомлены США.
В соответствии с законом "О международных договорах РФ" решение о приостановлении действия Договора, который был ратифицирован указом Президиума Верховного Совета СССР 28 мая 1988 года, подлежит принятию в форме федерального закона.
Договор о РСМД был подписан 8 декабря 1987 г. и вступил в силу 1 июня 1988 г. Договор положил конец ракетному кризису в Европе, который разразился в результате размещения в Европе советских ракет и американских "Першингов". Документом предусмотрена ликвидация целого класса ракет: он запрещает сторонам производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них.
20 октября прошлого года президент США Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из ДРСМД в связи с тем, что российская сторона якобы нарушает положения этого соглашения. Вслед за этим 4 декабря госсекретарь Майк Помпео выдвинул ультиматум России с требованием в течение 60 дней уничтожить или модифицировать ракету 9М729, которая, как утверждают в Вашингтоне, по своим показателям нарушает договор. Впоследствии американская сторона ужесточила требования, настаивая только на верифицируемом уничтожении ракеты.
Россия отвергает обвинения американской стороны и выдвигает встречные претензии к США.
1 февраля администрация США объявила, что приостанавливает участие в ДРСМД 2 февраля, а через шесть месяцев - выйдет из договора, если Россия не вернется к его соблюдению.
2 февраля Путин заявил, что ответ России на выход США из ДРСМД будет зеркальным, Москва также приостанавливает участие в договоре и начинает НИОКР по созданию новых видов ракет.
|
Interfax-Russia.ru – Журналиста Ивана Голунова задержали в Москве. Его обвиняют в покушении на сбыт наркотиков, но в деле много нестыковок.
.
Interfax-Russia.ru – Совет Федерации досрочно лишил полномочий обвиняемого в уголовных преступлениях сенатора Рауфа Арашукова из-за непредставления в срок декларации за 2018 год.
.
Interfax-Russia.ru – Эксперты восстановили картину аварии Superjet-100 "Аэрофлота", сгоревшего в "Шереметьево". Виной трагедии называют ошибки экипажа.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket