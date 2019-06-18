Госдума приняла закон о приостановлении действия ДРСМД

18.06.19 13:59

© РИА Новости. Павел Лисицын

18 июня. Interfax-Russia.ru - Госдума на заседании во вторник приняла президентский закон о приостановке действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Согласно документу, президенту предоставляется право принять решение о возобновлении действия Договора.

Закон содержит всего три статьи. Первая статья предписывает приостановить действие Договора, вторая говорит о том, что вопросы возобновления действия Договора принимает президент; третья - что закон после принятия вступает в силу со дня его официального опубликования.

"Решение приостановить действие Договора поддержали все политические фракции Госдумы", - сказал парламентским журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он напомнил, что "закон даёт главе государства право в любой момент принять решение о возобновлении действия ДРСМД в полном объеме, если ситуация изменится, и США вернутся к исполнению своих обязательств".

"Мы принимаем это решение, исходя из необходимости защиты наших национальных интересов. Соединенные Штаты Америки приняли решение о приостановлении действия Договора в одностороннем порядке, поставив под угрозу всю систему глобальной безопасности", - сказал Володин.

В пояснительной записке к документу отмечается, что МИД РФ 4 февраля текущего года уведомил США официальной нотой о том, что до их возвращения к неукоснительному соблюдению Договора или до прекращения его действия Россия приостанавливает выполнение Договора в ответ на существенные нарушения Вашингтоном своих обязательств.

Аналогичные ноты были направлены Белоруссии, Казахстану и Украине, которые после распада СССР также формально являются сторонами Договора.

Ранее во вторник заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, назначенный представителем президента при рассмотрении вопроса о приостановлении ДРСМД, заявил журналистам, что Россия воздержится от развертывания первой наземных ракет средней и меньшей дальности, но "порох держит сухим" и будет в готовности, если США пойдут на дальнейшее обострение обстановки.

"2 февраля президент России заявил, что, руководствуясь ответственным подходом к обеспечению международного мира и безопасности, мы запускаем научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию систем средней дальности, чтобы при необходимости парировать потенциал США, который находится в продвинутой стадии в плане создания (запрещенных российско-американским Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) систем - ИФ). Но при этом мы будем воздерживаться от шагов по развертыванию таких наших средств, где бы то ни было, до тех пор, пока это не сделают США", - сказал Рябков при рассмотрении на заседании Госдумы РФ внесенного президентом РФ законопроекта о приостановке действия ДРСМД.

"Я думаю, это высшее проявление доброй воли и ответственности с нашей стороны. Но порох мы держим сухим, и мы будем в готовности, если США пойдут на дальнейшую дестабилизацию и на дальнейшее обострение обстановки", - подчеркнул замминистра.

Президент РФ своим указом от 4 марта 2019 года приостановил выполнение Договора, о чем 5 марта были уведомлены США.

В соответствии с законом "О международных договорах РФ" решение о приостановлении действия Договора, который был ратифицирован указом Президиума Верховного Совета СССР 28 мая 1988 года, подлежит принятию в форме федерального закона.

Договор о РСМД был подписан 8 декабря 1987 г. и вступил в силу 1 июня 1988 г. Договор положил конец ракетному кризису в Европе, который разразился в результате размещения в Европе советских ракет и американских "Першингов". Документом предусмотрена ликвидация целого класса ракет: он запрещает сторонам производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них.

20 октября прошлого года президент США Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из ДРСМД в связи с тем, что российская сторона якобы нарушает положения этого соглашения. Вслед за этим 4 декабря госсекретарь Майк Помпео выдвинул ультиматум России с требованием в течение 60 дней уничтожить или модифицировать ракету 9М729, которая, как утверждают в Вашингтоне, по своим показателям нарушает договор. Впоследствии американская сторона ужесточила требования, настаивая только на верифицируемом уничтожении ракеты.

Россия отвергает обвинения американской стороны и выдвигает встречные претензии к США.

1 февраля администрация США объявила, что приостанавливает участие в ДРСМД 2 февраля, а через шесть месяцев - выйдет из договора, если Россия не вернется к его соблюдению.

2 февраля Путин заявил, что ответ России на выход США из ДРСМД будет зеркальным, Москва также приостанавливает участие в договоре и начинает НИОКР по созданию новых видов ракет.