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18.06.19 13:10
Чуйченко рассказал о подготовке нового закона, который ляжет в основу всей системы регулирования
"Что касается материально-правового закона, первоначальная версия была размещена во время экономического форума. Честно скажу, она нам сама не очень нравится, мы сейчас пишем уже другую версию", - сказал Чуйченко, выступая на заседании фракции партии "Единая Россия" в Госдуме.
Он добавил, что через две недели новый закон будет представлен.
"Это будет достаточно короткий закон - страниц, наверно, пятнадцать. Но он очень важный: от того, как мы сформируем эту основу, будет зависеть и построение в дальнейшем всего регулирования", - пояснил глава аппарата правительства.
Чуйченко рассказал, что материально-правовой закон станет общей частью, а по каждому виду надзора будут разработаны отдельные главы. В качестве примера он привел ветеринарный надзор. "Нам не очень понятно, и не очень правильно, что ветеринары у нас занимаются надзором в сфере земельных отношений, а именно по использованию земель сельхозназначения с позиции использования. Мы считаем, что сельхозземли не должны иметь особое регулирование", - сказал вице-премьер.
При этом он подчеркнул, что Россельхознадзор должен располагать полномочиями относительно надзора за землями. "Полномочия по использованию земли должны отойти к тому ведомству, которое тотально осуществляет надзор за целевым использованием земли", - пояснил Чуйченко.
По словам Чуйченко, на сегодняшний день регулирование осуществляется неправильно, поскольку проверяющий орган сам формулирует характеристики, а затем сам же их и проверяет.
Вице-премьер отметил, что материальный закон планируется внести в Госдуму в осеннюю сессию. "Чтобы все убедились, что обратной дороги нет", - сказал Чуйченко.
Он уточнил, что проекты процессуального и материально-правового законов о контрольно-надзорной деятельности планируется внести в Госдуму в октябре 2019 года, чтобы рассмотреть их в осеннюю сессию.
Чуйченко отметил, что в течение 2020 года предстоит сформировать подзаконные акты по закону о контрольно-надзорной деятельности.
"На сегодняшний день это 9-10 тысяч (подзаконных актов). У самих контрольно-надзорных органов нет четкого понимания - сколько у них актов, регулирующих сферу контрольно-надзорной деятельности", - сказал Чуйченко.
По его словам, необходимо значительно сократить количество нормативных актов - "кратно, а может быть и десятикратно".
"Мы планируем уйти от дублирующих требований, от процессных требований, от так называемых методических требований", - заявил Чуйченко.
В свою очередь глава комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савостьянова сказала, что на сегодняшний день "всю систему контрольно-надзорной деятельности определяют порядка 400 федеральных законов, 300 положений, которые определяются правительством РФ, 200 административных регламентов и плюс все ведомственные и региональные акты".
По ее словам, такое большое количество различных актов "практически никак не сказывается ни на эффективности, ни на качестве, ни на безопасности".
Савостьянова привела пример, когда в системе транспортного надзора "11 тысяч обязательных требований". "И при этом мы с вами видим почти каждодневно, что происходит", - заявила депутат.
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