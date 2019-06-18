"Яблоко" опасается готовящихся съемок пожара в исторической деревне для фильма студии Михалкова

18.06.19 13:12

© РИА Новости. Илья Тимин

18 июня. Interfax-Russia.ru - Глава партии "Яблоко" Эмилия Слабунова направила обращение заместителю председателя совета по культуре и искусству при президенте Карену Шахназарову по поводу планируемых съемок пожара в исторической деревне Кинерма в Карелии для фильма студии Никиты Михалкова.

"Прошу Совет при президенте Российской Федерации по культуре и искусству обратить особое внимание на проведение съемок студией Никиты Михалкова "ТРИТЭ" вблизи деревни Кинерма. Считаю, что при создании новых произведений культуры недопустимо подвергать угрозе уничтожения имеющиеся культурные ценности", - говорится в обращении.

Фильм, о котором идет речь, называется "Огонь", выход в прокат запланирован на декабрь 2020 года. Это история о жизни пожарных и спасателей, в главных ролях Константин Хабенский, Андрей Смоляков, Виктор Добронравов, Ирина Горбачева, Иван Янковский, Роман Курцын, режиссер - Алексей Нужный, известный по фильмам "Громкая связь" и "Я худею". Съемки будут проходить с мая по октябрь 2019 года в Таганроге, Петрозаводске, Санкт-Петербурге, Москве, в Карелии и Ленинградской области.

Деревня Кинерма была основана в середине XVI века. По данным Слабуновой, в одной из сцен фильма будет пожар. В обращении отмечается, что деревня является объектом культурного наследия в статусе достопримечательного места, состоит в ассоциации "Самые красивые деревни России", привлекает большое количество российских и зарубежных туристов. Кроме того, считает автор обращения, последствия пожара могут повлечь за собой ухудшение плодородного слоя почвы, а участок, на котором планируются съемки, имеет категорию земель сельскохозяйственного назначения и должен использоваться для нужд сельского хозяйства. "Поблизости отсутствуют водоемы, и возникающая угроза пожара вызывает протесты жителей деревни и общественности в Республике Карелия и за ее пределами", - подчеркивает Слабунова.

Председатель "Яблока" также рекомендовала совету обратить внимание на законодательную сторону вопроса при определении съемочных площадок для проведения съемок вблизи исторических мест, памятников культуры и архитектуры федерального и регионального значения, на землях сельскохозяйственного назначения.

Зампредседателя совета по культуре и искусству при президенте Шахназаров сообщил "Интерфаксу", что к нему еще не поступало обращение от партии, но как только оно будет получено, он его рассмотрит.

"Я и сам проводил съемки пожаров и в таких случаях все страхуется, ничего страшного нет. Вообще, есть определенные эффекты, чтобы был пожар и не обязательно ничего поджигать. Это надо изучать", - сказал Шахназаров.

В свою очередь режиссер фильма Алексей Нужный заявил "Интерфаксу", что у съемочной группы нет никаких опасений по поводу съемок сцены пожара.

"Мы в дружбе с жителями деревни, два дня назад я праздновал там свой день рождения вместе со съемочной группой и жителями, где мы сидели за одним столом. О том, что может что-то пострадать, я даже понятия не имею откуда это. Мы же деревню не сжигаем. Пострадать могут только камеры", - сказал Нужный.