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18.06.19 13:23
Власти Волгоградской области опровергли информацию о массовом переселении в регион цыган из Чемодановки
"Вчера вечером появилась информация о массовом въезде в Волгоградскую область цыган. Это фейковая новость. Эта информация не подтверждается", - сказал Москаленко.
Он отметил, что, по данным регионального управления МВД, транзитом через Волгоградскую области действительно проследовал автобус, на котором цыгане ехали в Астраханскую область.
"В автобусе было 43 цыгана, из них четыре мужчины, порядка 20 женщин, остальные - дети. ГУ МВД по Волгоградской области оказало содействие в выделении автобуса для этих семей и выделении сопровождения. Сначала автобус был направлен в город Волжский, а оттуда в город Ахтубинск Астраханской области. Никаких инцидентов не было", - подчеркнул Москаленко.
Президент ассоциации цыган по Южному федеральному округу Артур Горбатов также опроверг информацию о массовом переселении цыган из Чемодановки в Волгоградскую область.
"Слухи я не поддерживаю. На самом деле, к своим родственникам в Волгоградскую область переждать конфликтную ситуацию приехали порядка 4-5 семей. Сегодня я созвонился с руководителем Пензенской области - уже многие цыгане возвращается обратно. Ситуация нормализуется. Нет повода нашему населению переживать", - сказал Горбатов.
По данным переписи 2010 года, на территории Волгоградской области проживает 8 тыс. 216 человек цыганской национальности.
13 июня между жителями села Чемодановка произошла массовая драка. В результате пострадали пять человек, двое из которых были госпитализированы. Один из потерпевших - мужчина 1985 года рождения, поступивший в клинику с черепно-мозговой травмой, скончался 14 июня. Второй остается в больнице, у него отмечается положительная динамика.
По информации местных СМИ, конфликт в селе разгорелся между местными жителями и проживающими там цыганами. Массовая драка вспыхнула после того, как один из цыган якобы пытался изнасиловать местную девушку. Возмущенные жители села провели митинг и перекрыли федеральную трассу, после чего в Бессоновском районе был введен план "Вулкан" по предотвращению массовых беспорядков.
По открытым уголовным делам были задержаны 28 участников конфликта, однако их личности и национальная принадлежность не уточняются.
Как стало известно 17 июня, все цыганские семьи (около 650 человек) после массовой драки покинули Чемодановку, а также соседнее село Лопатки, оставив 90 пустых домов.
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