На фестивале "Extreme Крым" пройдут отборы на чемпионаты мира по альтернативным видам спорта

18.06.19 13:28

© РИА Новости. Александр Полегенько

18 июня. Interfax-Russia.ru - Международный молодежный фестиваль "Extreme Крым" пройдет в этом году на западе полуострова с 15 по 25 июля, сообщил во вторник агентству "Интерфакс-Юг" председатель региональной Федерации экстремальных видов спорта Константин Выдыш.

"Мы развиваем альтернативные виды спорта. В этом году в рамках фестиваля состоятся отборы на чемпионат мира по брейк-дансу - победители отправятся в Сан-Диего, а также по паркуру - финал пройдет в Швеции", - сказал Выдыш.

Представитель оргкомитета уточнил, что лидеры прошлогоднего отбора по брейк-дансу заняли на чемпионате мира, который прошел Лос-Анджелесе, первое и второе места в разных возрастных категориях.

Кроме того, запланированы мастер-классы по новому в виндсерфинге направлению - гидрофойлу, когда доска поднимается над водой. Для этого на "Extreme Крым" приедет призер мировых чемпионатов Максим Оберемко.

Фестиваль традиционно пройдет в одном из самых живописных мест Крыма - на мысе Тарханкут, где находится поселок Оленевка с широкими песчаными пляжами. "Extreme Крым" тематически разделен на две части: первая неделя посвящена танцам и электронной музыке, вторая - спорту.

В прошлом году фестиваль, по словам Выдыша, посетили больше 20 тысяч человек из 22 стран. В этом сезоне организаторы ожидают еще большее число участников. Они смогут не только стать зрителями выступлений профессиональных спортсменов, но и освоить виндсерфинг, флайборд, дайвинг, каякинг и другие водные виды спорта.