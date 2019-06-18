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Пятеро участников крымской ячейки "Хизб ут-Тахрир" получили от 12 до 17 лет колонии

© РИА Новости. Алексей Филиппов
18 июня. Interfax-Russia.ru - Северо-Кавказский окружной военный суд вынес обвинительный приговор в отношении пятерых крымчан по делу об организации запрещенной в РФ ячейки "Хизб ут-Тахрир", передал из зала суда корреспондент агентства "Интерфакс-Юг"

На скамье подсудимых - братья Теймур и Узеир Абдуллаевы, Рустем Исмаилов, Эмил Джемаденов и Айдер Салединов.

В зависимости от роли и степени вины каждого, они признаны виновными по ч. 1 ст. 205.5, ч. 2ст. 205.5 УК РФ (организация деятельности террористической организации и участие в ней). Им назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 17 лет с отбыванием в колонии строгого режима.

Как сообщалось со ссылкой на данные следствия, Т.Абдуллаев в марте 2014 года организовал на территории Симферополя деятельность ячейки "Хизб ут-Тахрир". В ее состав входили его брат У.Абдуллаев, а также Исмаилов, Джемаденов и Салединов.

Т.Абдуллаев занимался скрытой пропагандой, склоняя местных жителей к участию в террористической организации, воздействуя при этом на их религиозные чувства, а также хранил и распространял экстремистские материалы.

Следствие указывало на то, что ячейка имела высокую степень организованности и действовала максимально скрытно. Ее участников задержали и арестовали в 2015-2016 годах в Севастополе, Ялте, Бахчисарае и Симферополе.

В мае секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что за год в Крыму выявлены три ячейки "Хизб ут-Тахрир". Последние массовые обыски прошли в конце марта, после них были задержаны 23 человека: два десятка на полуострове, еще трое - в Ростове-на-Дону.

"Хизб ут-Тахрир" ("Исламская партия освобождения") по решению Верховного суда РФ с 2003 года признана террористической организацией и запрещена в России.

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