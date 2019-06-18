На московских улицах откроются сады, созданные дизайнерами из 11 стран

18.06.19 13:46

© РИА Новости. Сергей Пятаков

18 июня. Interfax-Russia.ru - Открытие 42 выставочных садов, подготовленных дизайнерами из 11 стран мира, на площадках по всей Москве состоится 20 июня, сообщили "Интерфаксу" в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны" во вторник.

"Основные мероприятия международного фестиваля "Цветочный джем" пройдут в столице с 23 августа по 8 сентября, но старт фестивалю будет дан уже 20 июня, когда по всей Москве откроются 42 выставочных сада", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сады созданы ландшафтными дизайнерами из 11 стран мира: России, Италии, Франции, Словакии, Китая, Уругвая, Финляндии, Латвии, Эстонии, Грузии и Казахстана.

"Сады украсят общественные пространства города минимум до середины сентября", - отметили в оргкомитете.

Там рассказали, что в прошлые годы срок жизни садов "Цветочного джема" насчитывал всего несколько недель: они появлялись в августе, к началу одноименного фестиваля.