Цыганский исход: пензенскую Чемодановку покинуло все цыганское население
  
Вопрос закрыт: турецкий президент ожидает поставки С-400 в июле
   
Вожделенное кресло: к участию в выборах главы Сахалинской области заявилось уже 6 кандидатов
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16

12.03.19   16:52
 
Главные события
18.06.19 13:57

Законопроект о льготном ввозе самолетов с российской регистрацией внесен в Госдуму

© РИА Новости. Дмитрий Астахов
18 июня. Interfax-Russia.ru - Минфин РФ внес в Госдуму законопроект, который освобождает от НДС ввоз гражданских воздушных судов, подлежащих регистрации в российском реестре, говорится в сообщении на сайте правительства.

"В целях создания дополнительных условий для редомициляции (смены юрисдикции) компаний в специальные административные районы на территориях Калининградской области и Приморского края законопроектом предлагается освободить от обложения НДС ввоз на территорию России судов, подлежащих регистрации в Российском открытом реестре судов лицами, получившими статус участника специальных административных районов", - говорится в пояснении к документу.

О том, что Минфин подготовил соответствующий законопроект, сообщалось еще весной прошлого года. Впоследствии документ несколько раз дорабатывался. На прошлой неделе правительство его одобрило.

По данным Росавиации, сейчас более 85% судов, эксплуатируемых российскими авиакомпаниями (около 850 единиц), зарегистрированы за рубежом - в основном, на Бермудских островах (81%) и в Ирландии (более 4%). Для перевозчиков так выгодней: с 2010 года в России действует режим временного ввоза иностранных судов, согласно которому они не облагаются таможенными пошлинами и НДС. В очередной раз режим был продлен до 2020 года. При этом в апреле в Минпромторге и Минтрансе заявляли о нецелесообразности его дальнейшего продления, если к этому времени будет принят закон об освобождении от НДС судов с российской регистрацией. По данным "Коммерсанта", это вызывало опасения авиаперевозчиков: налог в размере 20% при стоимости нового судна около $50 млн повысил бы расходы на обновление парка на $10 млн, что вынудило бы большинство компаний отказаться от новых самолетов.

Однако на заседании правительства 13 июня премьер Дмитрий Медведев заявил, что для владельцев судов, зарегистрированных за рубежом, законопроектом предусмотрен переходный период до 1 января 2023 года. "В течение этого периода НДС при ввозе самолётов из иностранных реестров и, соответственно, их передаче в российский реестр взиматься не будет", - заверил Медведев.

Одновременно законопроект окажет поддержку отечественному авиастроению: он освобождает от НДС ввоз авиадвигателей, запчастей, комплектующих изделий, "используемых для строительства, ремонта или модернизации на территории России гражданских воздушных судов". При продаже и передаче в лизинг лайнеров, зарегистрированных в РФ, предлагается применять нулевую ставку НДС.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  18.06.19 16:46
Центр художественной гимнастики открыли в Лужниках
.
  18.06.19 15:48
На станциях московского метро пройдут театральные перформансы
.
  18.06.19 15:01
Частников лишат права размещать камеры видео- и фотофиксации нарушений
.
  18.06.19 13:46
На московских улицах откроются сады, созданные дизайнерами из 11 стран
.
  18.06.19 12:39
Путин в ходе прямой линии при необходимости будет связываться с министрами и губернаторами
.
  18.06.19 12:12
Власти одобрили реконструкцию газопровода в Москве
.
  18.06.19 11:03
Пиотровский пообещал, что музей Рублева в Андрониковом монастыре сохранят
.
  18.06.19 10:36
В Дни памяти и скорби в Москве пройдут акции на Крымской набережной и в Александровском саду
.
  17.06.19 17:21
В столичной полиции опровергли информацию о массовом увольнении сотрудников УВД Западного округа
.
  17.06.19 15:13
Алибасов выписался из больницы и отправился к жене в Подмосковье - сын


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket