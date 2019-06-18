Законопроект о льготном ввозе самолетов с российской регистрацией внесен в Госдуму

18.06.19 13:57

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

18 июня. Interfax-Russia.ru - Минфин РФ внес в Госдуму законопроект, который освобождает от НДС ввоз гражданских воздушных судов, подлежащих регистрации в российском реестре, говорится в сообщении на сайте правительства.

"В целях создания дополнительных условий для редомициляции (смены юрисдикции) компаний в специальные административные районы на территориях Калининградской области и Приморского края законопроектом предлагается освободить от обложения НДС ввоз на территорию России судов, подлежащих регистрации в Российском открытом реестре судов лицами, получившими статус участника специальных административных районов", - говорится в пояснении к документу.

О том, что Минфин подготовил соответствующий законопроект, сообщалось еще весной прошлого года. Впоследствии документ несколько раз дорабатывался. На прошлой неделе правительство его одобрило.

По данным Росавиации, сейчас более 85% судов, эксплуатируемых российскими авиакомпаниями (около 850 единиц), зарегистрированы за рубежом - в основном, на Бермудских островах (81%) и в Ирландии (более 4%). Для перевозчиков так выгодней: с 2010 года в России действует режим временного ввоза иностранных судов, согласно которому они не облагаются таможенными пошлинами и НДС. В очередной раз режим был продлен до 2020 года. При этом в апреле в Минпромторге и Минтрансе заявляли о нецелесообразности его дальнейшего продления, если к этому времени будет принят закон об освобождении от НДС судов с российской регистрацией. По данным "Коммерсанта", это вызывало опасения авиаперевозчиков: налог в размере 20% при стоимости нового судна около $50 млн повысил бы расходы на обновление парка на $10 млн, что вынудило бы большинство компаний отказаться от новых самолетов.

Однако на заседании правительства 13 июня премьер Дмитрий Медведев заявил, что для владельцев судов, зарегистрированных за рубежом, законопроектом предусмотрен переходный период до 1 января 2023 года. "В течение этого периода НДС при ввозе самолётов из иностранных реестров и, соответственно, их передаче в российский реестр взиматься не будет", - заверил Медведев.

Одновременно законопроект окажет поддержку отечественному авиастроению: он освобождает от НДС ввоз авиадвигателей, запчастей, комплектующих изделий, "используемых для строительства, ремонта или модернизации на территории России гражданских воздушных судов". При продаже и передаче в лизинг лайнеров, зарегистрированных в РФ, предлагается применять нулевую ставку НДС.