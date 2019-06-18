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18.06.19 14:02

Почти 600 млрд рублей выделит правительство РФ на реализацию нацпроектов в 2019 году

© РИА Новости. Илья Питалев
18 июня. Interfax-Russia.ru - Правительство РФ в текущем году выделит регионам из федерального бюджета 593 млрд рублей на поддержку национальных проектов, рассказал журналистам во вторник вице-премьер Виталий Мутко.

"В 2019 году из федерального бюджета предусмотрены межбюджетные трансферты регионам в объеме 2 трлн 272,2 млрд рублей, из них на реализацию национальных проектов - 593,8 млрд рублей. Вместе с тем, в 2019 году еще не распределены 16,6 млрд рублей между регионами в связи с отсутствием заключенных соглашений", - заявил Мутко.

По словам вице-премьера, в 2020 году регионы получат на реализацию нацпроектов 645,7 млрд рублей из федерального бюджета, а в 2021 году - 655,9 млрд рублей.

"Сейчас для достижения целей национальных и федеральных проектов в заданные сроки важной задачей ставится отрегулировать бюджетные отношения, чтобы в сжатые сроки довести денежные средства до конкретных исполнителей", - добавил он.

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