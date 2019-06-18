Мурманский детский омбудсмен предлагает ограничить должникам по алиментам выезд из региона

18.06.19 14:05

© РИА Новости. Александр Гальперин

18 июня. Interfax-Russia.ru - Неплательщики алиментов на содержание несовершеннолетних детей должны быть ограничены по ряду прав, считает уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области Борис Коган.

"Под ними должна земля гореть", - сказал Коган журналистам во вторник.

По его словам, он предложил службе судебных приставов рассмотреть новые возможности для ограничения прав таких должников. В частности, помимо ограничения выезда за границу запретить им выезд за пределы региона.

"Согласитесь, что большая часть горе-родителей, которые не платят алименты - а их сумма меня ужаснула, это свыше 1 млрд рублей - и не едут за границу. Давайте тогда ограничим их в других правах: они не должны быть никем избраны, участвовать в общественных советах, их работодатели должны в резюме интересоваться этими вещами. Я предложил ограничить выезд таких граждан за пределы области", - рассказал Коган.

Он отметил, что вычислять таких должников можно будет в аэропортах и на вокзалах при проверке документов.