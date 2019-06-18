В Петербурге создадут всероссийскую ассоциацию уличной торговли

18.06.19 14:25

© РИА Новости. Александр Поляков

18 июня. Interfax-Russia.ru - Петербургские предприниматели создадут всероссийскую ассоциацию уличной торговли для защиты своих интересов и саморегулирования, сообщила председатель комитета по торговле Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты Ольга Волкова.

"Эта отрасль (уличной торговли - ИФ) в Российской Федерации - одна из самых зарегулированных. Но запреты неэффективны, они не работают. В качестве альтернативы профессиональное сообщество предлагает саморегулирование. Мы считаем, что имеющегося законодательства достаточно, и вместо попыток сформулировать дополнительные ограничения нужно следить за исполнением действующих законов", - подчеркнула Волкова на пресс-конференции в информационном агентстве "Интерфакс Северо-Запад" во вторник.

Президент группы компаний RENTA, управляющий партнер частного инвестиционного фонда Adastra Management Артем Гудченко отметил, что в последнее время в отношении встроенных коммерческих помещений на первых этажах жилых домов вводятся дополнительные ограничения и запреты.

"Создается дисбаланс интересов (между уличной торговлей и торговыми комплексами - ИФ). Нужно помнить, что стрит-ритейл обеспечивает до 80% оборота розничной торговли. Только в Санкт-Петербурге объем встроенных нежилых помещений составляет 12,8 млн кв.м. Это в четыре раза больше площади всех торговых комплексов города", - сказал он.

Осенью участники ассоциации планируют провести всероссийский форум, посвященный проблемам отрасли. По итогам форума будут сформированы управляющие органы ассоциации. Также в планах организация школы профессиональных брокеров и запуск информационного портала.

"Первое направление нашей деятельности - это разработка и продвижение законодательных инициатив, направленных на защиту интересов участников рынка. Второе ключевое направление - формирование профессиональных стандартов отрасли и развитие профессиональных знаний и навыков. Третье направление - развитие взаимодействия. Мы приглашаем к активной работе не только собственников помещений и арендаторов, но также инвесторов, юристов, представителей законодательной и исполнительной власти", - добавил Гудченко.