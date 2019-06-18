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18.06.19 14:27

Детский омбудсмен Заполярья предлагает не пускать детей в соцсети до 14 лет

© РИА Новости. Владимир Трефилов
18 июня. Interfax-Russia.ru - Уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области Борис Коган предлагает не пускать детей в социальные сети до достижения ими 14-летнего возраста.

Как сообщил Коган журналистам во вторник, "источник любой проблемы (с детьми) находится в соцсетях - публикация "фотожаб", оскорбления". Он посетовал, что курсы медиаграмотности для детей проводятся только в отдельных школах, но не повсеместно и методично.

Омбудсмен напомнил, что в Мурманской области есть примеры конфликтов, которые из социальных сетей переросли в реальные и с тяжелыми последствиями. Так, в 2018 году в Мурманске произошло несколько групповых нападений школьников на своих сверстников, а видеоролики с избиением были опубликованы в соцсетях. В 2016 году в Коле двое подростков 1997 и 2000 годов рождения жестоко убили 15-летнего школьника.

"Я даже не предполагал, что критерием успешности является то, сколько у тебя лайков", - сказал Коган.

"Нам не дают право законодательной инициативы, мы можем только рекомендовать (...) По моему мнению, вот ребенок получает паспорт, несет ответственность за свои слова - тогда можно (регистрироваться в соцсетях)", - заключил он.

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