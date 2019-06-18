В Чечне и Дагестане считают провокацией снос указателя на административной границе двух республик

18.06.19 14:33

Фото из соцсетей

18 июня. Interfax-Russia.ru - Спикер парламента Чеченской республики Магомед Даудов назвал провокацией снос 10 июня неизвестными указателя "Чеченская Республика - Шелковской район" на административной границе с Дагестаном.

Даудов заявил журналистам, что дорожные указатели действительно установлены на территории Чеченской республики, и он сам находился там после инцидента как председатель комиссии по определению административной границы между республиками.

"Мы обсудили ситуацию (на встрече с представителями Дагестана - ИФ) и пришли к обоюдному мнению, что дорожные указатели действительно установлены на территории Чеченской Республики. Обе стороны согласились с тем, что имела место провокация с целью ухудшить отношения между нашими братскими республиками", - сказал Даудов.

Он пояснил, что глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поручил ему "срочно выехать на место событий и разобраться в ситуации, чтобы предотвратить любые возможные провокации, способные омрачить отношения с Дагестаном".

"Со мной были не кто иные, как сотрудники МВД и Росгвардии. Нам не понятно, почему у кого-то вызывает возмущение факт их присутствия на месте событий? Они выполняли свои законные обязанности по обеспечению правопорядка и не допустили новых провокаций. Это мы имеем право на претензии, ведь именно на территории Чеченской Республики находились вооруженные люди и проходил несанкционированный митинг жителей соседней республики", - сказал Даудов.

Он также отметил, что с января 2019 года, когда началась работа по определению границ между субъектами, не было зафиксировано ни одного случая, когда жители Чечни позволили бы себе какую-либо провокацию.

"Скажу еще больше. Инициатива по уточнению административной границы между нашими субъектами исходила не от нас, а как раз от руководства Дагестана. А когда мы согласились, создали комиссию, предоставили все необходимые документы, с нами почему-то не хотят работать. И ответ всегда один и тот же - мы не готовы", - добавил Даудов.

Ранее спикер парламента Дагестана Хизри Шихсаидов заявил, что работы по установлению административной границы между Дагестаном и Чечней переносятся на 2020 год.

"Принято решение на уровне полпреда (полпред президента РФ в СКФО Александр Матовников - ИФ) в этом году никаких разграничительных действий не предпринимать, все перенести на следующий год, хорошенько подготовиться, изучить документы и в следующем году эту работы продолжить", - цитирует пресс-служба дагестанского парламента слова Шихсаидова.

Вместе с тем, Шихсаидов призвал не обострять ситуацию с установкой границ, в частности, в связи с событиями, которые произошли после того, как 10 июня группа молодых людей сняла указательный знак "Чеченская Республика - Шелковской район", установленный властями Чечни на административной границе с Дагестаном в районе города Кизляр.

По его словам, после произошедшего со стороны Чеченской республики на место приехали вооруженные люди, что могло быть неправильно истолковано местными жителями.

"Единственное, что нам не нравится в этой ситуации, если даже этот кусок земли, о котором идет речь, принадлежит Чечне, а он на самом деле принадлежит Чечне, не стоило сюда подтягивать вооруженных людей и демонстрировать силу. Такие действия только обостряют отношения. Каждому человеку это трудно объяснить, когда приходят, ставят знак и вокруг автоматчики и тому подобное", - приводятся в сообщении слова Шихсаидова.

Как сообщалось, в соцсетях появились видеокадры, на которых видно, как ночью 10 июня группа молодых людей снимает указательный знак "Чеченская Республика - Шелковской район", установленный властями Чечни на административной границе с Дагестаном в районе Кизляра. По их мнению, этот знак был установлен на территории Дагестана.

На место со стороны Дагестана прибыла делегация во главе с руководителем администрации правительства Владимиром Ивановым, со стороны Чечни - делегация во главе с руководителем чеченского парламента Магомедом Даудовым. Стороны встретились на месте, где был снесен, а потом вновь поставлен этот указательный знак.

Позднее глава Дагестана Владимир Васильев заявил, что договоренность по определению административных границ между республиками чеченской стороной, поставившей свои дорожные знаки в Шелковском районе близ Кизляра, нарушена не была.

В Кремле заявили, что пока не намерены вмешиваться в ситуацию вокруг конфликта на границе Чечни и Дагестана, но внимательно следят за развитием ситуации.

"Там вроде есть решение об отсрочке, поэтому Москва в данном случае не вмешивается. Мы, безусловно, очень внимательно следим за этим вопросом", - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

На просьбу прокомментировать слова главы Чечни Рамзана Кадырова относительно конфликта на границе двух республик, в частности, о сломанных пальцах и вырванном языке, пресс-секретарь президента ответил: "Я никак это не комментирую".

Песков отметил, что в администрации президента есть и рабочие подразделения, "которые работают во взаимодействии с регионами".

"Поэтому все это тщательно отслеживается, но в данном случае мы не вмешиваемся", - добавил он.

В январе текущего года власти Дагестана и Чечни создали специальную комиссию по определению границ между субъектами. В апреле спикеры парламента обеих республик встретились и договорились приостановить внесение сведений о границе в госреестр недвижимости.