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18.06.19 14:35
Челябинские власти рассчитывают на федеральную поддержку для реализации реформы ТКО
Глава региона Алексей Текслер 17 июня встретился в Москве с вице-премьером Алексеем Гордеевым, сообщает пресс-служба главы региона.
По словам Текслера, которые приводит пресс-служба, "для скорейшей реализации реформы обращения с ТКО необходимо уже с текущего года предусмотреть меры финансовой поддержки регионам (в том числе Челябинской области)".
Он отметил, что на сегодняшний день в Челябинской области имеется 9 тыс. 867 площадок, на которых установлено около 28 тыс. контейнеров. Это 65% от потребности. Не покрытая расходами областного бюджета потребность в контейнерах и контейнерных площадках оценивается в 115,7 млн руб. и 323,7 млн руб. соответственно.
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