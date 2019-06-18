Челябинские власти рассчитывают на федеральную поддержку для реализации реформы ТКО

18.06.19 14:35

© РИА Новости. Михаил Мокрушин

18 июня. Interfax-Russia.ru - Власти Челябинской области считают необходимым предоставление помощи регионам из госбюджета на реформу по обращению с ТКО.

Глава региона Алексей Текслер 17 июня встретился в Москве с вице-премьером Алексеем Гордеевым, сообщает пресс-служба главы региона.

По словам Текслера, которые приводит пресс-служба, "для скорейшей реализации реформы обращения с ТКО необходимо уже с текущего года предусмотреть меры финансовой поддержки регионам (в том числе Челябинской области)".

Он отметил, что на сегодняшний день в Челябинской области имеется 9 тыс. 867 площадок, на которых установлено около 28 тыс. контейнеров. Это 65% от потребности. Не покрытая расходами областного бюджета потребность в контейнерах и контейнерных площадках оценивается в 115,7 млн руб. и 323,7 млн руб. соответственно.