Доступ в леса открыли в Курганской области, где в мае бушевали пожары

18.06.19 14:45

© РИА Новости. Игорь Подгорный

18 июня. Interfax-Russia.ru - Запрет на посещение гражданами лесов снят в Курганской области с 14 июня, сообщает пресс-служба правительства региона во вторник.

Запрет вводился в связи с установлением в Курганской области сухой ветреной погоды с высокими температурами для обеспечения пожарной безопасности.

Между тем, региональное управление защиты населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности призывает жителей не разжигать огонь в лесах, не сжигать сухую траву, поскольку любое неосторожное обращение с огнем может стать причиной пожара.

Ранее сообщалось, что первый в текущем году запрет на посещение гражданами лесов, введенный постановлением правительства области 4 мая, был снят 24 мая в связи со стабилизацией лесопожарной обстановки. Однако уже 28 мая он был снова введен из-за сухой, жаркой и ветреной погоды.

С начала мая из-за пожаров режим ЧС действовал в шести муниципальных образованиях региона: Кургане, Белозерском, Кетовском, Сафакулевском, Юргамышском и Щучанском районах.

8 мая в Кетовском районе возникла угроза перехода огня на село Иковка, его жители были эвакуированы. 11 мая пожар был полностью взят в кольцо минерализованными полосами, жителям поселка разрешили вернуться в свои дома.

С 22 мая на территории Курганской области режим ЧС в лесах регионального характера был отменен.