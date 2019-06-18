Медведев предложил повысить детские пособия до прожиточного минимума, но сделать его адресным

18.06.19 14:53

© РИА Новости. Михаил Мордасов

18 июня. Interfax-Russia.ru - Правительство РФ предлагает повысить пособия на детей от полутора до трех лет с нынешних 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе, но эта помощь будет предоставляться только нуждающимся семьям, сообщил премьер РФ Дмитрий Медведев.

Соответствующее предложение он озвучил на совещании по реформированию систему компенсационных выплат по уходу за ребенком.

"Речь идет об историческом пособии очень маленьком в 50 рублей, которое выплачивают семьям с детьми от полутора до трех лет", - сказал премьер.

Он напомнил, что указанную выплату ввели в 1994 году как временную, и с тех пор эта сумма ни разу не индексировалась, "и ее размер вызывает у людей только недоумение и обиду".

Премьер подчеркнул, что "в системе социальной помощи такого рода вещей быть не должно".

"Предложение заключается в том, чтобы эти компенсационные выплаты на ребенка от полутора до трех лет установить в размере прожиточного минимума ребенка в регионе, но не по всем категориям граждан, а тем семьям, чей доход ниже установленного уровня, который требует отдельного расчета", - сказал глава правительства.

По словам Медведева, соответствующие предложения будут обсуждены на совещании во вторник, и по итогам он доложит президенту.

"Эти решения, если они будут приняты и поддержаны президентом, тоже должны будут приобрести силу указа", - добавил премьер.

Медведев напомнил, что тему повышения соответствующих пособий поднималась в ходе его ежегодного отчета в Госдуме, по итогам которого он давал соответствующие поручения профильным ведомствам.

Премьер назвал крайнюю уязвимость семей с детьми в материальном отношении одной из самых острых проблем.

По его словам, свыше половины многодетных семей во всех регионах по официальным данным находятся за чертой бедности, а по данным министерства труда доход 75% семей с детьми составляет меньше двух прожиточных минимумов трудоспособного гражданина.

"Нужно обеспечивать им поддержку, причем не по принципу, которым, к сожалению, зачастую раньше руководствовались - всем понемногу, зато поровну, а в адекватном объеме и, конечно, с учетом реальной нуждаемости", - сказал Медведев.

По приведенной им статистике, в России свыше 2,212 млн человек получают пособия на детей до полутора лет в размере регионального прожиточного минимума на ребенка. Пособия по уходу за ребенком с полутора до трех лет получают примерно 1,8 млн человек, и на эти выплаты государство суммарно выделяет ежегодно около 1,5 млрд рублей.

"Предложения, которые сегодня представлены, предполагают введение именно адресной системы выплат и предполагают довольно значительное увеличение сумм этих пособий, но при этом возрастут и расходы бюджета на эти цели", - сказал глава правительства.

По словам Медведева, нужно еще определить механизм таких выплат.

"Это нужно будет обсудить нам, и окончательно обсудить с регионами, чтобы такого рода механизм был эффективным, работающим и не создавал дополнительных проблем регионам", - добавил он.

По данным на 27 декабря 2018 года, в третьем квартале величина прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ составляла 11 тыс. 310 рублей, пенсионеров - 8 тыс. 615 рублей, для детей - 10 тыс. 302 рубля. Однако от региона к региону эти цифры различаются: так, в Москве прожиточный минимум трудоспособного населения составлял на тот же период 18 тыс. 580 рублей, на Камчатке - 20 тыс. 615 рублей, а в Белгородской области - 8 тыс. 914 рублей. Но так или иначе прожиточный минимум на ребенка в любом регионе составляет несколько тысяч рублей.