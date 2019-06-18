Вопрос закрыт: турецкий президент ожидает поставки С-400 в июле
  
Вожделенное кресло: к участию в выборах главы Сахалинской области заявилось уже 6 кандидатов
   
Цыганский исход: пензенскую Чемодановку покинуло все цыганское население
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16

12.03.19   16:52
 
Главные события
18.06.19 14:55

Число бедных в РФ в этом году должно сократиться на полтора миллиона человек - Кудрин

© РИА Новости. Валерий Мельников
18 июня. Interfax-Russia.ru - Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что, по уточненному прогнозу, число бедных в России в нынешнем году должно сократиться не до 10,5%, а до 12% населения с 13% на конец прошлого года, однако и этот скорректированный прогноз предполагает сокращение числа бедных на полтора миллиона человек.

"На конец прошлого года количество бедных у нас составляло 13%, от всей численности населения это составляло 18,9 млн человек. Это очень большая цифра. В этом году в рамках прогноза предполагалось сократить численность бедных до 10,5%, сейчас в обоснование этого проекта бюджета (поправок в федеральный бюджет текущего года - ИФ) показано, что берется более реалистичная цифра 12%. Это тоже немало, это на полтора миллиона сократить за год численность бедных", - сказал Кудрин, выступая в Госдуме при обсуждении в первом чтении поправок в федеральный бюджет на 2019 г. и плановый период до 2021 г.

По его словам, даже этой цели добиться очень сложно, если реальные доходы населения не растут и отстают от прогнозных показателей. Он напомнил, что президент поставил задачу к 2024 г. в два раза снизить уровень бедности.

"Представлен более реалистичный, чем изначально план по показателю численности населения с доходами ниже величины прожиточного минимума. Мы все очень беспокоимся по поводу того уровня населения, которое проживает ниже уровня прожиточного минимума, это те люди которых мы называем бедными, это та черта бедности, о которой мы сегодня много говорим, она беспокоит всех", - сказал Кудрин.

В отзыве Счетной палаты на проект бюджета отмечается, что в 2018 г. при условии применения значительных мер поддержки снижение уровня бедности составило только 0,3% (с 13,2% до 12,9%). При этом в 2019 г. уровень бедности должен сократиться на 0,9 процентных пункта (до 12%) в условиях более высокой инфляции и возможного снижения реальных располагаемых денежных доходов населения, говорится в отзыве. При этом расширение мер социальной поддержки граждан, предусмотренных в 2018 г., не планируется, говорится в отзыве.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  18.06.19 16:46
Центр художественной гимнастики открыли в Лужниках
.
  18.06.19 15:48
На станциях московского метро пройдут театральные перформансы
.
  18.06.19 15:01
Частников лишат права размещать камеры видео- и фотофиксации нарушений
.
  18.06.19 13:57
Законопроект о льготном ввозе самолетов с российской регистрацией внесен в Госдуму
.
  18.06.19 13:46
На московских улицах откроются сады, созданные дизайнерами из 11 стран
.
  18.06.19 12:39
Путин в ходе прямой линии при необходимости будет связываться с министрами и губернаторами
.
  18.06.19 12:12
Власти одобрили реконструкцию газопровода в Москве
.
  18.06.19 11:03
Пиотровский пообещал, что музей Рублева в Андрониковом монастыре сохранят
.
  18.06.19 10:36
В Дни памяти и скорби в Москве пройдут акции на Крымской набережной и в Александровском саду
.
  17.06.19 17:21
В столичной полиции опровергли информацию о массовом увольнении сотрудников УВД Западного округа


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket