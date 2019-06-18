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18.06.19 14:56
Уже девять потенциальных кандидатов намерены участвовать в выборах главы Челябинской области
"Заявления подали представители КПРФ Константин Нациевский, Партии пенсионеров - Степан Фирстов и "Яблока" Ярослав Щербаков", - сказали в пресс-службе.
Все трое были выдвинуты в кандидаты на региональных партийных конференциях. Для получения регистрации в качестве кандидата до 4 июля им необходимо пройти муниципальный фильтр.
Таким образом, в настоящее время о намерении участвовать в выборах заявили уже девять кандидатов
В свою очередь пресс-служба обкома КПРФ уточняет, что 52-летний Нациевский с 2014 года является депутатом Челябинской городской думы, в обкоме партии отвечает за работу с депутатами.
Фирстов является председателем правления ЧРО Партии пенсионеров, учредителем региональной Ассоциации врачей-травмтологов.
32-летний предприниматель Щербаков возглавляет региональное отделение "Яблока", в 2019 году участвовал в конкурсе на должность главы Челябинска.
Ранее избирком зарегистрировал заявления об участии в выборах от шести потенциальных кандидатов. Четверо из них идут на выборы самовыдвиженцами: врио главы области Алексей Текслер, предприниматель Андрей Аюпов, юрист-правозащитник Александр Лебедев и координатор "Левого фронта" в Челябинске Сергей Морозов. Также заявили об участии представитель ЛДПР, депутат Госдумы РФ Виталий Пашин и лидер челябинского регионального отделения партии "Родина" Сергей Смышляев.
Избирательная кампания по выборам губернатора стартовала 4 июня. Заявления на участие в выборах будут приниматься до 24 июня.
С 25 июня по 4 июля кандидаты-самовыдвиженцы должны будут представить в избирком подписи 13 тыс. 168 человек (0,5% от количества зарегистрированных избирателей), а кандидаты от политических партий - пройти 7-процентный муниципальный фильтр.
Список зарегистрированных кандидатов будет известен к середине июля.
Выборы губернатора пройдут в Челябинской области 8 сентября.
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