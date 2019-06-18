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Уже девять потенциальных кандидатов намерены участвовать в выборах главы Челябинской области

© РИА Новости. Евгений Одиноков
18 июня. Interfax-Russia.ru - Представители еще трех партий во вторник подали заявление в избирком Челябинской области об участии в выборах губернатора, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе облизбиркома.

"Заявления подали представители КПРФ Константин Нациевский, Партии пенсионеров - Степан Фирстов и "Яблока" Ярослав Щербаков", - сказали в пресс-службе.

Все трое были выдвинуты в кандидаты на региональных партийных конференциях. Для получения регистрации в качестве кандидата до 4 июля им необходимо пройти муниципальный фильтр.

Таким образом, в настоящее время о намерении участвовать в выборах заявили уже девять кандидатов

В свою очередь пресс-служба обкома КПРФ уточняет, что 52-летний Нациевский с 2014 года является депутатом Челябинской городской думы, в обкоме партии отвечает за работу с депутатами.

Фирстов является председателем правления ЧРО Партии пенсионеров, учредителем региональной Ассоциации врачей-травмтологов.

32-летний предприниматель Щербаков возглавляет региональное отделение "Яблока", в 2019 году участвовал в конкурсе на должность главы Челябинска.

Ранее избирком зарегистрировал заявления об участии в выборах от шести потенциальных кандидатов. Четверо из них идут на выборы самовыдвиженцами: врио главы области Алексей Текслер, предприниматель Андрей Аюпов, юрист-правозащитник Александр Лебедев и координатор "Левого фронта" в Челябинске Сергей Морозов. Также заявили об участии представитель ЛДПР, депутат Госдумы РФ Виталий Пашин и лидер челябинского регионального отделения партии "Родина" Сергей Смышляев.

Избирательная кампания по выборам губернатора стартовала 4 июня. Заявления на участие в выборах будут приниматься до 24 июня.

С 25 июня по 4 июля кандидаты-самовыдвиженцы должны будут представить в избирком подписи 13 тыс. 168 человек (0,5% от количества зарегистрированных избирателей), а кандидаты от политических партий - пройти 7-процентный муниципальный фильтр.

Список зарегистрированных кандидатов будет известен к середине июля.

Выборы губернатора пройдут в Челябинской области 8 сентября.

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