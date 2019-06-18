Частников лишат права размещать камеры видео- и фотофиксации нарушений

18.06.19 15:01

© РИА Новости. Александр Кряжев

18 июня. Interfax-Russia.ru - В Госдуме готовят пакет поправок в законодательство о государственно-частном партнерстве в области обеспечения безопасности на дорогах, заявил первый зампред комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков.

"Наша задача убрать частников. Я называю это "аренда государственной власти", Ну как можно арендовать камеру, использовать для заработка? Приборы, не соответствующие техническим нормам, искажают данные", - сказал Лысаков во вторник "Интерфаксу".

"Сейчас собрали информацию, на флэшке отнесли, а что с этой флэшкой стало дальше? Кого-то наказали, кому-то простили - эту историю надо заканчивать. Мы сейчас готовим полный пакет поправок по этой теме, во внесенном сегодня законопроекте отражена только часть предложений. Будущие поправки коснуться регулирования системы государственно-частного партнерства в этой сфере", - сказал Лысаков.

По его словам, неправильная установка камеры дает превышение скоростного режима на семь километров в час. "То есть ошибка составляет семь километров в час, ну куда это годится! Таким образом ненарушитель делается нарушителем", - сказал Лысаков.

Он отметил, что внесенный во вторник в Госдуму законопроект предлагает регулировать порядок установки и использования специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, и средств фото- и киносъемки, видеозаписи, предназначенных для фиксации нарушений правил дорожного движения.

"Учитывая высокую значимость специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки... считаем, что требования к ним должны быть урегулированы на уровне федерального закона", - пишут авторы в пояснительной записке.

Законопроект внесен в Госдуму группой депутатов, в том числе, председателем комитета по транспорту и строительству Евгением Москвичевым, его первым замом Виталием Ефимовым, а также Лысаковым.