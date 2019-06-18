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Минтруд предлагает урезать на 38 млрд рублей расходы на маткапитал в 2020-2021гг

© РИА Новости. Максим Блинов
18 июня. Interfax-Russia.ru - Министерство труда и социальной защиты России предлагает в новом бюджете уменьшить запланированный объем средств на предоставление материнского капитала в 2020-2021гг. более чем на 38 млрд руб.

Как сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник, такие предложения подготовлены Минтрудом к заседанию правительственной комиссии по бюджетным проектировкам, где обсуждается бюджет на 2020 г. и плановый период 2021-2022 гг.

По данным источника, уменьшение бюджетных ассигнований на маткапитал в обсуждаемом проекте бюджета на очередную "трехлетку" в 2020 г. может составить 18,28 млрд руб. (ранее 337,045 млрд руб., в предложениях Минтруда 318,76 млрд), а в 2021 г. - 19,89 млрд руб. (ранее 347,5 млрд руб., теперь 327,6 млрд руб.). При этом в 2022 г. предлагается заложить на материнский капитал еще меньше средств - 298,87 млрд руб.

В пресс-службе Минтруда запрос "Интерфакса" переадресовали в Пенсионный фонд РФ (ПФР). В ПФР агентству подтвердили, что уменьшение бюджетных расходов на маткапитал действительно планируется, однако не исключили дальнейшей корректировки параметров - в связи с изменением показателей рождаемости в России.

"Уменьшение бюджетных ассигнований на предоставление материнского капитала в 2020-2022 гг. связано с традиционным уточнением параметров бюджета. Параметры могут быть скорректированы и в дальнейшем, исходя из фактических данных о численности родившихся", - сказал "Интерфаксу" представитель ПФР.

Вместе с тем собеседник агентства воздержался от комментариев при ответе на вопрос, не связана ли корректировка с уменьшением прогноза рождаемости.

По данным Росстата, рождаемость в России падает последние пять лет. В 2016 году родилось 1,88 млн детей, в 2017 г. - 1,69 млн, а в 2018 г. - 1,60 млн.

8 июня в ходе Петербургского международного экономического форума замглавы Минтруда Алексей Вовченко заявил, что связывает падение рождаемости с низкими доходами российских семей.

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