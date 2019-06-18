Роскомнадзор: действия банков по сбору биометрии клиентов могут быть обжалованы в суде

18.06.19 15:05

© РИА Новости. Алексей Даничев

18 июня. Interfax-Russia.ru - Банки имеют право собирать биометрические данные своих клиентов, это не нарушает право россиян на защиту персональных данных, если сделано на добровольной основе; в случае несогласия требования кредитных учреждений можно обжаловать через суд гражданским иском.

Ранее во вторник газета "Коммерсант" сообщила, что ряд банков требуют от своих клиентов сдать биометрические данные в обязательном порядке. Речь в публикации, в частности, идёт о банке "ФК Открытие" и Почта банке. В кредитных организациях объясняют свои действия как требованиями законодательства по борьбе с легализацией незаконных средств, так и борьбой с мошенничеством.

Как пояснили в Роскомнадзоре, существуют две ситуации, при которых банки собирают биометрические данные (фото и голос) граждан.

В первом случае сбор биометрии необходим для обеспечения дальнейшей идентификации клиента при оказании банковских услуг с использованием Единой биометрической системы. "Данная процедура является добровольной и осуществляется на основании письменного согласия клиента и соответствующих положений законодательства РФ",- говорится в сообщении ведомства.

Вторая ситуация, рассказали в ведомстве, связана с оказанием банковских услуг, которые прописываются в публичной оферте и оформляются согласием клиента. "Для получения услуг банка клиент должен согласиться с условиями ее предоставления, в том числе, в части предоставления биометрии",- пояснили в Роскомнадзоре.

"Обе ситуации и условия их реализации подпадают под правовые основания Федерального закона "О персональных данных" и не нарушают права граждан как субъектов персональных данных. Однако если гражданин полагает, что условия предоставления банковской услуги, предусматривающей процедуру подачи биометрии, нарушают его права как стороны договора, он вправе обратиться в суд для рассмотрения данного вопроса с точки зрения гражданского законодательства",- говорится в сообщении ведомства.

Между тем пока в Роскомнадзор с жалобами на нарушение закона о персональных данных никто не обращался.

"Если в Роскомнадзор поступят сведения о нарушении условий обработки биометрии по российскому законодательству, то в отношении виновного лица будут приняты соответствующие меры реагирования",- пообещали в ведомстве.