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На Смоленской АЭС начались военные учения по ликвидации последствий ЧС

© РИА Новости. Павел Львов
18 июня. Interfax-Russia.ru - На Смоленской атомной электростанции во вторник стартовали совместные межведомственные учения по обеспечению комплексной безопасности под руководством начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, сообщает Минобороны РФ.

"Учение продлится до 20 июня. Оно пройдет в три этапа. Будут отработаны вопросы планирования совместных действий и обеспечения комплексной безопасности АЭС, а также ликвидации последствий чрезвычайной ситуации", - говорится в распространенном во вторник сообщении военного ведомства.

Всего к учениям привлечено свыше 600 военнослужащих, гражданского персонала и более 200 единиц военной и специальной техники.

В них принимают участие военнослужащие войск РХБЗ, подразделения радиоэлектронной борьбы и войсковой ПВО Западного военного округа, Росгвардия, специалисты МЧС, а также Федерального медико-биологического агентства России, сотрудники Смоленской АЭС, МВД и концерна "Росэнергоатом".

Ранее в Минобороны сообщали, что в ходе учения будут отработаны вопросы прикрытия расчетами войск ПВО объекта атомной энергетики от воздушного нападения, борьбы с беспилотными летательными аппаратами и диверсионно-разведывательными группами противника.

"Также межведомственная группировка войск выполнит комплекс мероприятий по ликвидации последствий условной аварии на АЭС: проведение воздушной и наземной радиационной разведки, специальной обработки боевой техники и личного состава, дезактивации местности, дорог общего пользования, проведения эвакуационных мероприятий", - говорилось в сообщении военного ведомства от 14 июня.

Смоленская АЭС является филиалом ОАО "Концерн Росэнергоатом". Ежегодная выработка АЭС - порядка 20 млрд кВт.ч электроэнергии, что составляет около 11% общей выработки предприятий "Росэнергоатома" и более 80% электроэнергии, производимой в Смоленской области.

Накануне сообщалось, что Смоленская АЭС отключила от сети энергоблок N2 для проведения текущего ремонта, сообщил пресс-центр атомной станции. Блок отключен 17 июня в соответствии с годовым графиком ремонтной кампании. В ходе ремонта планируется выполнение большого объема работ на реакторном оборудовании и оборудовании других цехов.

В настоящее время на Смоленской АЭС в работе находится энергоблок N3. Энергоблок N1 с 6 апреля находится в плановом ремонте.

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