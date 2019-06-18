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Власти Сочи готовы на мировые соглашения по самостроям

© РИА Новости. Михаил Мокрушин
18 июня. Interfax-Russia.ru - Власти Сочи намерены не сносить самострои, в которых застройщик выполнил все технические условия по безопасности, а покупатели создадут товарищества собственников недвижимости.

"В течение года мы (власти Сочи - ИФ) проводили совещания по каждому дому, которые возведены в Сочи незаконно. Это нонсенс. Одни орган регистрирует право собственности, а другой его отменяет. Поэтому возникли такие проблемы. Люди не виноваты, застройщик ввел их в заблуждение. Администрация города пошла на встречу покупателям", - сказал мэр Сочи Анатолий Пахомов журналистам во вторник.

Он отметил, что покупатели зарегистрировали свои квартиры в домах, которые возведены незаконно и с нарушением технических норм.

"По всем тем, кто зарегистрировал свое право, мы нашли решение по сохранению квартир. Для этого мы приняли решение о мировом соглашении. Но если есть условия для безопасности. Для этого застройщик обязан выполнить технические условия многоквартирного дома", - подчеркнул градоначальник.

По его словам, мировое соглашение будет подписано после того, как покупатели создадут товарищества собственников недвижимости, а застройщик также выполнит требование по высоте дома - не выше 12, 6 метров.

"Там, где право собственности не зарегистрировано, и люди не проживают, дома идут под снос. Их сносят застройщики. Позиция жесткая, но справедливая", - сказал Пахомов.

По его словам, мировое соглашение будет заключено в течение 30 дней.

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