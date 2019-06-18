Гендиректор СДС-Угля назначен советником губернатора Кемеровской области

18.06.19 15:41

© РИА Новости. Владимир Трефилов

18 июня. Interfax-Russia.ru - Генеральный директор АО ХК "СДС-Уголь" (отраслевой холдинг АО "Холдинговая компания "Сибирский деловой союз", СДС) Геннадий Алексеев назначен внештатным советником губернатора Кемеровской области, сообщает пресс-служба правительства Кузбасса.

Уточняется, что Алексеев стал советником губернатора по геологии.

Как сообщалось, Алексеев возглавляет "СДС-Уголь" с декабря 2016 года. До этого он занимал пост гендиректора "Корпорации развития Республики Саха (Якутия)".

Ранее он также занимал должности министра имущественных отношений Республики Саха (в 2002-2003 годах), первого заместителя председателя правительства Якутии (с 2003 года до 2011 года), президента ОАО "Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона" (в 2011-2013 годах). С 2013 по 2015 годы Алексеев являлся первым заместителем гендиректора ОАО "Росгеология".

"СДС-Уголь" включает в себя разрезы "Черниговец", "Восточный", "Первомайский", "Истокский" (на стадии проектирования), шахты "Южная" и "Листвяжная", обогатительные фабрики и ряд сервисных предприятий.