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18.06.19 15:41
Гендиректор СДС-Угля назначен советником губернатора Кемеровской области
Уточняется, что Алексеев стал советником губернатора по геологии.
Как сообщалось, Алексеев возглавляет "СДС-Уголь" с декабря 2016 года. До этого он занимал пост гендиректора "Корпорации развития Республики Саха (Якутия)".
Ранее он также занимал должности министра имущественных отношений Республики Саха (в 2002-2003 годах), первого заместителя председателя правительства Якутии (с 2003 года до 2011 года), президента ОАО "Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона" (в 2011-2013 годах). С 2013 по 2015 годы Алексеев являлся первым заместителем гендиректора ОАО "Росгеология".
"СДС-Уголь" включает в себя разрезы "Черниговец", "Восточный", "Первомайский", "Истокский" (на стадии проектирования), шахты "Южная" и "Листвяжная", обогатительные фабрики и ряд сервисных предприятий.
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