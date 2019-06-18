Жители Архангельска, похитившие у курганской пенсионерки 3 млн руб., получили по 12 лет колонии

18.06.19 15:43

© РИА Новости. Григорий Сысоев

18 июня. Interfax-Russia.ru - Кетовский районный суд Курганской области вынес приговор двум жителям Архангельска за ограбление пенсионерки, сообщает пресс-служба областного УМВД во вторник.

Подсудимые признаны виновными по п."б" ч.4 ст.162 (разбой) УК РФ. Каждому из них назначено наказание в виде 12 лет колонии строгого режима.

Установлено, что двое жителей Архангельска приехали в Курганскую область накануне преступления. Они дождались, пока хозяйка дома сама открыла дверь, чтобы выпустить кошку. Одетые в маски злоумышленники ударили пенсионерку по голове и ворвались в дом. Связав потерпевшую, они стали требовать деньги. Напуганная женщина отдала всю наличность - 30 тыс. в иностранной валюте и 1 млн рублей. Общий ущерб составил около 3 млн рублей. В этот же день подозреваемые скрылись за пределами области.

Курганские полицейские вместе с архангельскими коллегами задержали обвиняемых, ранее судимых за аналогичные преступления. Во время обыска у них дома изъяли большую часть похищенных денег.

Приговор в законную силу еще не вступил.