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18.06.19 16:02
Более 900 выпускников школ Тюмени станцуют вальс на набережной Туры
Мероприятие начнется с митингов памяти, которые пройдут у мемориального комплекса "Тюмень - Победителям" и у памятника тюменским выпускникам 1941 года, не вернувшимся с войны.
В этот же день вечером более 900 выпускников будут танцевать вальс на набережной реки Туры.
При этом в числе участвующих в празднике "Вальс на набережной" будут выпускники из Тобольска и Исетского района, а также кадеты Тюменского президентского училища.
"Сейчас на пяти городских площадках проходят репетиции. Ребята знакомятся со своими партнерами и разучивают танцевальные движения", - отмечается в сообщении.
В этом году в Тюмени документы об окончании 11 классов получат 4,5 тыс. школьников.
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