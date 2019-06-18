Более 900 выпускников школ Тюмени станцуют вальс на набережной Туры

18.06.19 16:02

© РИА Новости. Владимир Песня

18 июня. Interfax-Russia.ru - Праздник, посвященный выпускникам городских школ, состоится 21 июня в Тюмени, сообщается во вторник на сайте городского департамента образования.

Мероприятие начнется с митингов памяти, которые пройдут у мемориального комплекса "Тюмень - Победителям" и у памятника тюменским выпускникам 1941 года, не вернувшимся с войны.

В этот же день вечером более 900 выпускников будут танцевать вальс на набережной реки Туры.

При этом в числе участвующих в празднике "Вальс на набережной" будут выпускники из Тобольска и Исетского района, а также кадеты Тюменского президентского училища.

"Сейчас на пяти городских площадках проходят репетиции. Ребята знакомятся со своими партнерами и разучивают танцевальные движения", - отмечается в сообщении.

В этом году в Тюмени документы об окончании 11 классов получат 4,5 тыс. школьников.