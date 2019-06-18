МВД РФ намерено применять жёсткие санкции к сотрудникам, допустившим провокации по делам о наркотиках

18.06.19 16:41

© РИА Новости. Владимир Астапкович

18 июня. Interfax-Russia.ru - Первый замминистра внутренних дел РФ Александр Горовой заявил, что к сотрудникам полиции, допустившим провокации при сборе доказательной базы по наркопреступлениям, будут применяться самые жёсткие меры.

"Сегодня действительно был повод по определённой ревизии 228 ст (статья УК РФ о наркопреступлениях - ИФ). В сторону возможного смягчения санкции. Но это надо оценивать очень комплексно. С одной стороны, те кто говорят, что была провокация с доказательной частью - мы однозначно будем принимать самые жёсткие меры по отношению к сотрудникам, которые это делали", - сказал Горовой журналистам во вторник.

С другой стороны, отметил замминистра, необходимо учитывать мнение родителей, "детям которых продавали этот наркотик, дети которых заболели от этого, дети которых воровали и уносили из семьи где-то и последнее".

"Вот тогда надо и проводить этот диспут. А какова должна быть санкция? Мы не являемся субъектом законодательной инициативы, мы согласуем или не согласуем те предложения, которые вырабатываются в процессе обмена с другими федеральными органами исполнительной власти, общественностью. И не зря сейчас все проекты федеральных законов вывешиваются для всеобщего обозрения и ревизии того или иного мнения с населением нашей страны", - подчеркнул Горовой.

"Именно такой подход я и поддерживаю. Две стороны должны участвовать в этом основном диспуте", - заключил он.